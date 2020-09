Što je sada radila s licem, pitaju se obožavatelji reality zvijezde koja o ovoj temi mudro šuti

Gledatelji koji Khloe Kardashian gledaju u reality showu "Keeping up with the Kardashians" primijetili su kako Khloe izgleda sasvim drugačije na fotografijama koje objavljuje na Instagramu. Koristi toliko filtera i photoshopa na svojim fotografijama da joj obožavatelji u komentarima stalno poručuju kako je više uopće ne mogu prepoznati i kritiziraju Khloe da pretjeruje.

Fotografija koju je objavila jučer i na kojoj reklamira jedan proizvod opet je njezine pratitelje šokirala i djeluje kao da je reality zvijezda i sestra Kim Kardashian bila na operaciji jer joj je nos drugačiji, jagodice na licu su joj drugačije i mnogi obožavatelji zamijenili su je s njezinom starijom sestrom Kourtney. Na komentare o svom izgledu Khloe ne odgovara pratiteljima na društvenim mrežama kao što nikada ne govori ni o navodnim operacijama i samo je jednom odgovorila obožavatelju na kritike i rekla je kako svaki dan izgleda drugačije jer svaki tjedan ide na transplantacija lica.

Foto: SBM/PictureLux/PIXSELL/PictureLux/PIXSELL 10-25-07 Somebody Help Me Premiere Khloe Kardashian at the Premiere of "Somebody Help Me" held at the Grauman's Chinese Theater in Hollywood, CA. The event took place on Thursday, October25, 2007. Photo by: SBM / PictureLux- File Reference # 34006-9388SBMPLX SBM / PictureLux Photo: PictureLux/PIXSELLPhoto: PictureLux/PIXSELL

Njezini prijatelji kažu kako se ona uopće ne uzrujava zbog ovakvih komentara i tvrde da su promjene na njezinom licu rezultat različitog načina šminkanja i da nemaju veze s odlascima kod estetskog kirurga. Khloe je zadnjih godina izgubila popriličan broj kilograma i dovela je svoje tijelo u formu i postala je ovisnica o tjelovježbi, ali o promjenama na licu mudro šuti.