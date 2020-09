sve se promijenilo

Gdje je danas Amerikanka koja se udala i preselila u Hrvatsku, o čemu je snimala brojne videe?

No, prošle godine ljubav prema Hrvatskoj pukla je i odlučila se preseliti natrag u SAD te od tada nije objavila nijedan video. Dominik je ostao u Hrvatskoj dok ne sredi svoje papire za SAD, no čini se kako je i to gotovo.