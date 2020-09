Nikome nije promaklo! Sada se zna odakle Doris masnice na koljenima

Modrice na koljenima Doris Pinčić, voditeljice "Dobro jutro, Hrvatska" danas nikome nisu promakle tijekom emitiranja najdugovječnije emisije HRT-a, a lavina komentara gledatelja s upitima odakle joj plavice i što se dogodilo njezinim koljenima tijekom cijelog dana postala je nezaustavljiva.

Naime, od njezinih prijatelja doznaje se da je prije nekoliko dana pala s motora na snimanju za emisiju u vlastitoj produkciji te da je prošla s tek lakšim ozljedama, uključujući i modrice koje su zabrinule gledatelje.

Foto: Krasnodar Peršun/HRT

Tada je na Instagramu objavila story i video s mora uz stihove Harija Rončevića "Kad bi se moga rodit na bilo kojem mistu, opet bi bira tebe i ovu ljubav istu". Fanove je potom oduševila pogledom na zadarski arhipelag uz još jednu fotografiju ispod koje je napisala: "Tu di vrime stoji", kratko je napisala.

Ova godina je za Doris bila definitivno turbulentna. Osim pandemije, koja je svima usporila tempo, razvela se od supruga Borisa Rogoznice, a nakon toga se saznalo i za aferu koju je imao sa zagrebačkom glazbenicom Alex Ognjenom. No, ona se ne predaje i unatoč svemu odlučila je privesti kraju studij komunikacija.

Nedavno je iznenadila gledatelje RTL-a gdje se pojavila s glazbenikom Borisom Rogoznicom u showu "Superpar" u ulozi celebrity para. Čudno je to bilo svima jer je par u lipnju ove godine najavio razvod, a njihovo zajedničko pojavljivanje i to u emisiji koja je posvećena superparovima mnoge je s razlogom zbunilo. S RTL-a su odmah pojasnili da se sezona koja se trenutačno emitira snimala 2019. godine dok su još bili u braku, a unatoč tome društvenim mrežama odmah su počeli kolati komentari gledatelja kako su Doris i Boris zbog novonastale situacije trebali tražiti da ih se makne iz emisije, no oni to nisu učinili.

