Velika transformacija Rive iz 'Ljubav je na selu': 'Počela sam živjeti zdravo jer se prije nisam lijepo osjećala'

Riva, poznata sudionica popularne emisije 'Ljubav je na selu', nedavno je u otvorenom razgovoru podijelila pojedinosti o svojoj značajnoj promjeni i ambicioznim planovima za budućnost. Unatoč tome što trenutno boravi i radi u Njemačkoj, njezina privrženost Hrvatskoj ostaje snažna, a otkrila je i ključni faktor koji bi je motivirao na povratak u domovinu. Jedna od najuočljivijih promjena kod Rive tiče se njezina izgleda, koji je rezultat temeljite izmjene životnih navika.

Foto: RTL

Kako je sama priznala, ova odluka nije bila nagla, već je proizašla iz dubokog osobnog nezadovoljstva. "Promijenila sam ishranu, promijenila sam način života. Počela sam živjeti zdravo jer se prije nisam lijepo osjećala", iskreno je izjavila Riva, dodavši: "Osjetila sam da je stvarno previše kila na meni" rekla je za RTL.hr. Ova odvažna odluka donijela je opipljive rezultate koji joj danas vraćaju osmijeh na lice. Pozitivne reakcije iz okoline nisu izostale, a komplimenti joj, kako kaže, sada redovito pristižu.

"Sada dobivam lijepe komplimente", zadovoljno ističe te s optimizmom dodaje kako se nada da će joj novostečena energija i samopouzdanje možda donijeti i sreću u ljubavi. Iako je svoj životni put izgradila u Njemačkoj, Riva ne skriva svoju čežnju za povratkom u domovinu. Na pitanje o mogućem povratku u Hrvatsku, njezin je odgovor bio jasan i nedvosmislen – ljubav je jedini uvjet. "Naravno da bih se zbog ljubavi vratila u Hrvatsku. Voljela bih ovdje živjeti", odlučno je poručila.Njezina izjava jasno pokazuje koliko joj je pronalazak srodne duše ključan te da je spremna na značajnu životnu promjenu radi prave osobe. Uloživši znatan trud u sebe i svoje zdravlje, Riva je sada spremna okrenuti novu stranicu. Njezina priča služi kao inspiracija mnogima, a potraga za ljubavlju koja bi je vratila u domovinu nastavlja se s obnovljenim optimizmom i nadom da će njezina treća sreća biti – farmer Robert.