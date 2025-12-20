Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 139
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
živi u njemačkoj

Velika transformacija Rive iz 'Ljubav je na selu': 'Počela sam živjeti zdravo jer se prije nisam lijepo osjećala'

Foto: RTL
1/8
VL
Autor
Vecernji.hr
20.12.2025.
u 19:00

Unatoč tome što trenutno boravi i radi u Njemačkoj, njezina privrženost Hrvatskoj ostaje snažna, a otkrila je i ključni faktor koji bi je motivirao na povratak u domovinu. Jedna od najuočljivijih promjena kod Rive tiče se njezina izgleda, koji je rezultat temeljite izmjene životnih navika

Riva, poznata sudionica popularne emisije 'Ljubav je na selu', nedavno je u otvorenom razgovoru podijelila pojedinosti o svojoj značajnoj promjeni i ambicioznim planovima za budućnost. Unatoč tome što trenutno boravi i radi u Njemačkoj, njezina privrženost Hrvatskoj ostaje snažna, a otkrila je i ključni faktor koji bi je motivirao na povratak u domovinu. Jedna od najuočljivijih promjena kod Rive tiče se njezina izgleda, koji je rezultat temeljite izmjene životnih navika.

Foto: RTL

 Kako je sama priznala, ova odluka nije bila nagla, već je proizašla iz dubokog osobnog nezadovoljstva. "Promijenila sam ishranu, promijenila sam način života. Počela sam živjeti zdravo jer se prije nisam lijepo osjećala", iskreno je izjavila Riva, dodavši: "Osjetila sam da je stvarno previše kila na meni" rekla je za RTL.hr. Ova odvažna odluka donijela je opipljive rezultate koji joj danas vraćaju osmijeh na lice. Pozitivne reakcije iz okoline nisu izostale, a komplimenti joj, kako kaže, sada redovito pristižu.

"Sada dobivam lijepe komplimente", zadovoljno ističe te s optimizmom dodaje kako se nada da će joj novostečena energija i samopouzdanje možda donijeti i sreću u ljubavi. Iako je svoj životni put izgradila u Njemačkoj, Riva ne skriva svoju čežnju za povratkom u domovinu. Na pitanje o mogućem povratku u Hrvatsku, njezin je odgovor bio jasan i nedvosmislen – ljubav je jedini uvjet. "Naravno da bih se zbog ljubavi vratila u Hrvatsku. Voljela bih ovdje živjeti", odlučno je poručila.Njezina izjava jasno pokazuje koliko joj je pronalazak srodne duše ključan te da je spremna na značajnu životnu promjenu radi prave osobe. Uloživši znatan trud u sebe i svoje zdravlje, Riva je sada spremna okrenuti novu stranicu. Njezina priča služi kao inspiracija mnogima, a potraga za ljubavlju koja bi je vratila u domovinu nastavlja se s obnovljenim optimizmom i nadom da će njezina treća sreća biti – farmer Robert.

Mladena Grdovića policija je uhitila s 3,6 promila alkohola u krvi za volanom, evo što kaže o tome
Ključne riječi
TV televizija RTL Ljubav je na selu showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!