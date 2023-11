Stjepanovo izbacivanje završit će neočekivano, a Rade će iznenaditi priznanjem: 'Našao sam jednu djevojku'

Mijo će prvi put jasno iskazati svoje simpatije prema Kseniji, ali i otkriti što ga muči, a zatim će uslijediti ''nezamislivo'' – dopustit će svojim damama da mu ošišaju bradu! Samanta i Ivan uživat će na spoju, a on će joj otkriti kakve namjere ima kad je o njihovu odnosu riječ, no Samanta će biti sumnjičava. ''Nekako si mi podvojen... Ne mogu se još dati cijela jer nisam sigurna kako ti to gledaš'', kazat će.

Victoria će Anti priznati sve o tajni koju im je Klara otkrila, dok će Radoslav Irenu iznenaditi intimnim priznanjem uslijed romantične večeri. ''Jedva sam čekao da ti ovo kažem. Našao sam jednu djevojku'', otkrit će sa smiješkom i čekati njezinu reakciju.

Na Miroslavovoj farmi Jasmini će i dalje smetati Gabrijela pa će ponovno pokušati unijeti nemir u kuću. Stjepana čeka teška odluka – jedna dama napušta njegov dom, a izbacivanje će završiti posve neočekivano, prenosi RTL.hr.

Tko odlazi, kako će reagirati Irena i slijedi li još koja nova svađa na imanjima, gledatelji će doznati od 21.15 sati na RTL-u, u novoj epizodi 'Ljubav je na selu'. Epizoda je odmah dostupna i na platformi Voyo.

Show 'Ljubav je na selu' drži pažnju brojnih gledatelja, a u ovoj sezoni neki su se farmeri priključili i naknadno pa su događanja na farmama različita i zbog toga još zanimljivija. Dok neki farmeri, poput Jožefa, još uvijek upoznaju svoje djevojke, neki se već neko vrijeme druže s njima i nalaze pred odlukom koju će damu poslati kući. Drugi, poput Ivana, već biraju s kojom će damom ići na romantično putovanje, a neki su već na romantično putovanje i krenuli. U epizodi emitiranoj u srijedu tako smo mogli vidjeti kako se farmer Radoslav sa svojom izabranicom Irenom provodi u Osijeku, a farmer Branko i Smilja zaputili su se u Split. No, događanja u Splitu nisu išla po planu. Smilja i Branko sreli su se u starom dijelu grada te započeli druženje. Farmer je komentirao da su se dugo nisu vidjeli.

– Jedva sam čekao da je vidim i da dođe u Split pa da konačno budemo sami i malo popričamo o svemu – rekao je Branko. – Branko uvijek jednako izgleda. Jednako se ponavlja kao i uvijek i nema ništa posebno – istaknula je Smilja.

Smilja je pitala Branka i je li mu nedostajala. – Puno si mi nedostajala – odgovorio je farmer, a kandidatkinja je istaknula da su cijelo vrijeme bili u kontaktu pa se iznenadila farmerovim pitanjem. Naime, Branko ju je upitao ima li neku tajnu vezu.

– Nemam. Ne želim s tobom vezu pa ne želim ni s drugima. Meni je lijepo i samoj – odgovorila je Smilja, pa uzvratila istim pitanjem. – Ja sam našao jedino tebe – rekao je on. Smilja je komentirala da Branku stalno mobitel zvoni i poruke mu stižu. On je to porekao, ali je objasnio da se neozbiljno dopisuje s drugim ženama. – Ti si ta s kojom sam u vezi. Nema druge ni treće – istaknuo je. Tada mu je zazvonio mobitel.

– Je l' se Ružica javlja? Daj mi mobitel – rekla je Smilja. On joj je dao mobitel i rekao da nema što kriti. No, kandidatkinja je u njegovu telefonu pronašla mnogo poruka koje su je uznemirile. – Kalkulira stalno nešto. Za mene je on teški ženskaroš – rekla je, a Branko se opravdavao da su žene koje mu se javljaju strankinje te da on ne razumije druge jezike. – Ženi koja je lijepa ne mogu odoljeti – dodao je.

