Stjepana Hausera kritiziraju obožavateljice: Bio je tako otmjen, a onda je postao pomalo otrcan

'NEČIJA EMOCIJA'

Zdravko Čolić otkrio što radi s grudnjacima koje mu bacaju obožavateljice: 'To je lijep običaj'

- Obično taj grudnjak dam svom bubnjaru, često se to dogodi. To je lijep događaj. To je nečija emocija i lijepo je kad to dobiješ usred nastupa. Ne daj Bože da sam zbog toga prekinuo koncert - rekao je pjevač