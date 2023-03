Stankovićev novi gost je liječnik Leonardo Bressan: 'Razočarani smo što nam se radi u ovoj državi'

Aleksandar Stanković (52), urednik i voditelj HRT-ove emisije "Nedjeljom u 2", na Facebook stranici emisije objavio je kako je novi gost Dr.Leonardo Bressan, iz Koordinacije hrvatske obiteljske medicine.

- Prije nego odem na liječnički prosvjed, pošaljem sve k vragu i zatvorim ordinaciju dolazim u "Nedjeljom u 2" da zdravstvenoj administracij i Ministarstvu zdravstva kažem koju riječ. Liječnici obiteljske medicine cijeli sustav zdravstva drže na svojim leđima, a malo je reći da smo obeshrabreni i razočarani onime što nam se u ovoj državi radi - citirao je gosta Stanković.

Inače urednik i voditelj HRT-ove emisije ranije je odgovorio na pitanja gledatelja koje je zanimalo zašto u "Nedjeljom u 2" nije ugostio i političare iz HDZ-a.

- U zadnje vrijeme redovito nas odbijaju gosti iz HDZ-a. Za najvažnije političke, društvene i ekonomske probleme često su upravo oni odgovorni i neodgovorno je da izbjegavaju najgledaniji politički talk-show. Nije smrtna opasnost, preživjet ćemo, ali s obzirom da puno vas pita zašto nema HDZ-ovaca - zato. - objasnio je Aleksandar Stanković na društvenoj mreži svoje emisije. Više od dva desetljeća emisija "Nedjeljom u 2" je u televizijskom eteru, a nova sezona je startala 4. rujna prošle godine kada smo razgovarali s HRT-ovim urednik i tom prigodom odgovorio nam je na pitanje osjeća li "zasićenje" nakon svih tih godina u emisiji "Nedjeljom u 2".

- Uvijek sam se rukovodio time da treba biti ustrajan u poslu koji radiš i zato sam odbijao ponude da krenem u neke druge izazove. Dobri intervjueri ponekad cijeli život vode jednu emisiju. Ne kažem da će to tako biti sa mnom, ali za sada me još uvijek u ovom poslu drži izazov da razgovaram s ljudima. Pred svaku emisiju imam tremu. Svaki gost mi je na neki način radost. Kada to tako više ne bude, morat ću otići. Da, osjetim zasićenje poneki put, ali onda dođe sljedeća emisija, novi gost koji još nikada nije bio i sve s leptirićima u trbuhu kreće iznova - odgovorio je Stanković.

Voditelj emisije “Nedjeljom u dva” prošle je godine prevalio 2700 kilometara u dva tjedna na motoru i snimio novu sezonu serijala “Vjetar u kosi”. Bila je to četvrta sezona njegovog serijala koja se na HRT-u prikazivala u sklopu jesenske sheme. Nakon što je u prijašnjim sezonama prešao Slavoniju, Zagorje, Banovinu, Liku, Gorski Kotar, Kvarner, Zagoru, Dalmaciju, ali i Austriju i Sloveniju. Nedavno je na Facebooku najavio i kako se priprema peta sezona serijala.

- Idemo u Dolomite u Italiju. Tolmezzo, Udine, Pordenone, Bolzano, Merano, Passo Stelvio, Lago di Garda, Verona. Ako imate dobra iskustva s putovanja u te krajeve drago bi nam bilo da ih podijelite s nama. Zanimaju nas prvenstveno ljudi, obiteljska gospodarstva, mala poduzeća, mljekare, sirane, neobični muzeji, vinarije i slično koje ste putem posjetili i možete ih preporučiti za snimanje. Za dobre kadrove prirode snaći ćemo se na terenu, ali svaka sugestija oko zanimljivih ljudi i gospodarskih aktivnosti u tim krajevima je dobrodošla. Trasa puta je okvirno utvrđena i molimo da ne predlažete obilazak Toskane, Rima i slično.. jer nam je to neizvedivo - napisao je Stanković.

