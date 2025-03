Stanković najavio temu emisije 'Nedjeljom u 2' i razvila se zanimljiva rasprava, a poznat je i gost

Zašto djeca tako puno vole školu i kako ih odvojiti od knjige i učenja? O tome u nedjelju - napisao je voditelj i urednik emisije "Nedjeljom u 2" Aleksandar Stanković najavljujući svoju novu emisiju. O ovoj aktualnoj temi razvila se rasprava ispod Stankovićeve objave na Facebooku. - Učenje nema veze sa školom. Učiš svaki dan u svakom trenutku. Treba podržavati znatiželju. Također vrlo je važno djecu naučiti kritički razmišljati da ne budu ovce. U školi to neće naučiti već treba to razvijati prije škole od malena. Škola je samo jedna mala karika u učenju. Ima ljudi koji završe i školu i faks pa opet ne bi rekao sa su pametni a ima iznimno pametnih ljudi koji nikada nisu bili dobri u školi. Škola je nužna ali nije presudna za učenje. Ja na primjer nikad nisam voljela školu ali obožavam učiti. Svaki dan naučim nešto novo. Vole školu ali ne vole učiti. Čovjeku je ljubav prema učenju prirodna što samo znači da ono što rade u školi zapravo nije učenje. Nema pozitivne kemijske reakcije u njihovom mozgu. Nema kreativnosti. Juri se za širokim opsegom i šopanjem informacijama a one su bezvrijedne jer škola danas više nije jedini izvor informacija. Informacija nije znanje, nije razumijevanje, nije vještina. Hahahaha...moja djeca nisu ta...ne vole školu a učenje još manje. Postavit ću si alarm na kalendar da ne zaboravim pogledati. - bila su neka od razmišljanja gledatelja ove emisije, dok su se drugi pitali je li ova najava sarkazam urednika i voditelja.

Danas je na Facebook stranici "Nedjeljom u 2" objavljeno i tko je gost sljedeće emisije. - Danas štrajk, a mi o profesorima zbog kojih djeca vole ići u školu. Gost Nu2 Ivan Janjić iz Prve zagrebačke gimnazije - piše u najavi. Podsjetimo, u osnovnim i srednjim školama te na fakultetima i institutima u srijedu ujutro počeo je jednodnevni štrajk upozorenja u organizaciji triju obrazovnih sindikata koji, uz ostalo, traže povećanje osnovice i koeficijenata te zaštitu i primjeren društveni status. Štrajk organiziraju Školski sindikat Preporod, Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama (NSZSŠ) i Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja, a po njihovim jučerašnjim najavama održava se u oko 95 posto škola u kojima djeluju.