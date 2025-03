Ana nakon ispadanja iz 'Savršenog': Malo sam se zaljubila, bilo je suza i imam poruku za Šimu

Kada je u sinoć prikazanoj emisiji "Gospodina Savršenog" stiglo vrijeme i za posljednju Šiminu ružu, koji se pitao je li dobro otvorio oči događajima u vili posljednjih dana, jer upravo ga je na Marinelinu neiskrenost Ana nedavno upozorila. „Ana, privukla si me karakterom, razigranošću i smirenošću... Jako brzo smo se povezali i krenuli. Međutim, u previše situacija mi se učinilo da nisi spremna vjerovati mojim namjerama. Postao sam siguran da ne mogu tako dalje kroz život i ne mogu biti dio te priče. Zbog toga, moju ružu večeras dobiva Marinela“, kazao je Šime i šokirao dio djevojaka, koje su odmah zagrlile Anu. „Jasno mi je da cure znaju više nego ja, ali nadam se da ću vidjeti to na što mi ukazuju“, dodao je. „Ne treba mi podrška drugih djevojaka. Od prvog dana sam rekla da sam vuk samotnjak“, poručila je Marinela, dok su svi ostali tješili Anu.

Šime se zahvalio Ani koja je teško birala riječi, a djevojke su je ispratile uz najveći aplauz dosad. No emocije su na površinu izbile tek nakon povratka u vilu, a Ana se nije mogla suzdržati: „Ne vjerujem da je on ovu 'fejkaru' ostavio i mene izbacio.“ „Prvi put imamo situaciju da cure plaču zbog toga tko ide doma, čak sam i ja plakala“, kazala je Laura, a suze je pustila i Maida. Nakon izlaska iz showa Ana je u razgovoru za Story imala jednu poruku za Šimu. - Šime, bilo mi je jako lijepo na dejtovima s tobom, ali mislim da sam se ja zaljubila u neku sliku tebe koju sam ja sama oblikovala. Hvala ti na lijepo provedenom zajedničkom vremenu, na novom iskustvu i sad znam da neću dejtati nijednog Dalmatinca. Iskreno, jako mi je teško to sve palo, bila sam jako tužna. Baš sam se jako zbližila s curama i, naravno, svidio mi se Šime, malo sam se zaljubila, tako da mi je bilo jako teško i emotivno, bilo je puno suza - poručila je Ana za Story. Ispričala je u tom razgovoru kako joj je cilj sudjelovanja u ovom showu bilo stjecanje novog iskustva i nije znala što je očekuje, ali priznaje kako joj se nakon ovog showa otvorilo puno prilika po pitanju suradnji s brendovima, a kroz smijeh kaže i kako još čeka poziv da negdje bude voditeljica.

Ispričala je i što se promijenilo u njezinom životu otkako je izašla iz showa i otkrila je ima li sada svog Gospodina savršenog.

'Netko mi se svidio u međuvremenu, jer se meni stvarno jako lako svide dečki, kao što ste mogli vidjeti u showu. Ali trenutno sam singl, mislim da ništa od mog 'gospodina savršenog'. Šimu sam zaboravila, bilo je malo teže, ali prošlo je. Sad sam malo opreznija pri ulasku u neke odnose, puno toga sam naučila u showu i nekako stajem na kočnicu kad su u pitanju neki novi odnosi', kaže Ana.

