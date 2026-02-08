Srpski mediji pišu: Pobjednik prve sezone X Factor Adria otet u Beogradu

Makedonski pjevač Daniel Kajmakoski otet je protekle noći u Beogradu. Neslužbene informacije govore kako policija traga za počiniteljima koji su pjevača vezali, vozili u njegovu automobilu te od njega iznuđivali 20.000 eura, prenosi Blic. Navodi se kako su Kajmakoskog vozili od Beton hale prema Rumi, gdje su otmičari, bježeći pred policijom, udarili u rubnik te pobjegli iz vozila. Sumnja se da su napadači strani državljani.
Pjevač je regionalnoj publici postao poznat kao pobjednik prve sezone showa "X Factor Adria", nakon čega je predstavljao Makedoniju na Eurosongu te surađivao sa Željkom Joksimovićem.
