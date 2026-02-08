Naši Portali
IZGUBIO JE BITKU

Prije smrti otkazao turneju i zamolio fanove za molitvu: Umro je pjevač legendarnog benda 3 Doors Down

VL
Autor
Vecernji.hr
08.02.2026.
u 10:17

U svibnju 2025. Brad Arnold je objavio da je bolestan te da mu je dijagnosticiran karcinom bubrežnih stanica u četvrtom stadiju

Pjevač i autor pjesama grupe 3 Doors Down, Brad Arnold (47), preminuo je nakon borbe s rakom, objavio je rock bend na platformi X.  „Neizmjerno će nam nedostajati i zauvijek će ostati u sjećanju“, poručio je bend u priopćenju. Bend je najpoznatiji po rock hitovima s početka 2000-ih poput Kryptonite, Here Without You, When I'm Gone i Loser. U svibnju 2025. Arnold je objavio da je bolestan te da mu je dijagnosticiran karcinom bubrežnih stanica u četvrtom stadiju, vrsta raka bubrega koja je metastazirala na pluća. „Nemam straha, iskreno, uopće me nije strah“, rekao je frontmen, dodavši kako mu je žao što će bend morati otkazati nadolazeću turneju. „Volio bih da me se sjetite u molitvi kad god možete“, poručio je.

Originalni bend osnovan je u Mississippiju sredinom 1990-ih. Još jedan član osnivačke postave, Matt Roberts, preminuo je 2016. godine u dobi od 38 godina. - Arnold je napisao Kryptonite, veliki hit benda iz 2000. godine i to tijekom sata matematike kada mu je bilo samo 15 godina - prisjetili su se njegovi članovi benda opraštajući se od njega. Njegova obitelj i supruga Jennifer pamtit će ga „ne samo po talentu, već i po toplini, poniznosti, vjeri te dubokoj ljubavi prema obitelji i prijateljima“. Bend je tijekom 2000-ih i 2010-ih redovito bio prisutan na rock i pop radijskim postajama. Osvojili su tri nagrade Billboard Music Awards. Njihov debitantski album The Better Life bio je 11. najprodavaniji album godine u njihovoj domovini. Arnold je otvoreno govorio o svojoj borbi s alkoholizmom i oporavku te je bio trijezan od 2016. godine.

„Nekad sam mislio da je to način da se smirim prije nastupa ili da pobjegnem od samoće“, rekao je za Charleston.com 2023. godine. Bend je nastupio na inauguraciji predsjednika Georgea W. Busha, kao i na prvoj inauguraciji predsjednika Donalda Trumpa, što je izazvalo određene kritike fanova. Njihov menadžer Angus Vail branio je odluku o nastupu na Trumpovoj inauguraciji 2017., rekavši za Vice: „Oni su dobri momci iz Mississippija i Alabame – dolaze iz konzervativnih obitelji.“ Godine 2004. 3 Doors Down osnovali su humanitarnu organizaciju Better Life Foundation s ciljem stvaranja „pozitivnih promjena u životima djece kojima su potrebni hrana, sklonište i medicinska pomoć“. Bend je svake godine organizirao koncert za prikupljanje sredstava za tu organizaciju.
