HEP se oglasio o nestanku grijanja u Zagrebu, ovo je uzrok

Više dijelova Zagreba u nedjelju ujutro ostalo je bez grijanja, o čemu su Zagrepčani od ranih sati pisali na društvenim mrežama. Problemi su zabilježeni u istočnom dijelu grada, ali i u Novom Zagrebu, gdje su brojni stanari prijavljivali hladne radijatore. Iz HEP-Toplinarstva potvrdili su za Večernji list da je do prekida došlo zbog kvara na istočnoj vrelovodnoj mreži grada Zagreba.

Kako navode, isporuka toplinske energije obustavljena je za krajnje kupce u Novom Zagrebu te u naseljima Vrbik, Martinovka, Cvjetno naselje, Kruge, Savica, Folnegovićevo naselje, Donji grad, Sigečica, Borovje, Ferenščica i Dubrava. Radnici HEP-Toplinarstva, ističu, odmah su započeli s detekcijom kvara te rade na njegovu otklanjanju. “Radnici HEP-Toplinarstva su odmah pristupili detekciji kvara te ulažu maksimalne napore kako bi se kvar otklonio te mole krajnje kupce koji nemaju grijanje i toplu vodu za strpljenje i razumijevanje”, poručili su iz HEP-a.