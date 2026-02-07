Naši Portali
Optužnica

Glumac iz serije 'Zapadno krilo' optužen za seksualni prijestup nad djecom: 'Nisam im ništa učinio'

Foto: REUTERS
VL
Autor
Hina
07.02.2026.
u 22:00

Tužitelji su u izjavi pod prisegom koja je pratila izvornu tužbu tvrdili da je Timothy Busfield nepropisno dodirivao dva mlada člana glumačke ekipe - dječake blizance - dok je režirao dramu Fox TV-a "The Cleaning Lady"

Glumac Timothy Busfield, poznat po svojim ulogama u udarnim terminima u SAD-u u serijama "Zapadno krilo" i "Thirtysomething", optužen je u petak za seksualni prijestup nad djecom na setu televizijske serije koju je režirao i producirao. Optužnica od četiri točke, koju je podigao sud u Novom Meksiku, stigla je nešto više od dva tjedna nakon što je sudac državnog suda utvrdio da su dokazi koje su tužitelji prethodno podnijeli protiv Busfielda "neutralni" i naredio njegovo puštanje iz pritvora. Busfield (68), koji se prošli mjesec predao vlastima u Albuquerqueu kada je prvi put optužen u kaznenoj prijavi, čvrsto je tvrdio da je nevin, nazivajući optužbe protiv sebe "lažima".

Tužitelji su u izjavi pod prisegom koja je pratila izvornu tužbu tvrdili da je Busfield nepropisno dodirivao dva mlada člana glumačke ekipe - dječake blizance - dok je režirao dramu Fox TV-a "The Cleaning Lady". Emisija je snimana u Albuquerqueu, najvećem gradu Novog Meksika. Blizanci, koji sada imaju 11 godina, izjavili su da se navodni kontakt dogodio tijekom dvogodišnjeg razdoblja, kada su imali sedam i osam godina, tijekom pauza u produkciji, rekli su tužitelji u tužbi. Prema izjavi pod prisegom, jedan od dječaka prijavio je više slučajeva u kojima ga je Busfield dodirivao po "intimnim područjima" preko odjeće. Njegov brat također je prijavio da ga je Busfield dodirivao, ali je bio manje precizan, navodi se u izjavi pod prisegom.

Busfield, koji je bio izvršni producent serije i počeo režirati epizode krajem druge sezone 2022., rekao je u video izjavi koju je objavio prije uhićenja prošlog mjeseca: "Nisam ništa učinio tim malim dječacima." Na sudu prošlog mjeseca, odvjetnik obrane Christopher Dodd opisao je majku i oca dječaka kao "prevarante" koji su se htjeli "osvetiti" Busfieldu nakon što su njihovi sinovi zamijenjeni u glumačkoj postavi serije. Dodd je također tvrdio da su oba dječaka poricala da ih je Busfield seksualno zlostavljao kada ih je prvi put ispitivao policajac. Prema Doddu, saslušanje pred sudom, na kojem bi se glumac izjasnio o optužbama, zakazano je za 16. veljače. Busfield je najpoznatiji po svojim televizijskim ulogama u udarnom terminu kao reporter Bijele kuće u političkoj drami NBC-a "Zapadno krilo", koja se prikazivala od 1999. do 2006., te kao direktor reklamne agencije u seriji ABC-a iz 1980-ih "Thirtysomething". Također se pojavio u bejzbolskom fantastičnom filmu "Polje snova" iz 1989. godine. Oženjen je Melissom Gilbert, glumicom i bivšom predsjednicom Ceha filmskih glumaca.
showbiz optužbe seksualni prijestup Timothy Busfield

