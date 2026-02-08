Strašno je kojom lakoćom neistomišljenike nazivaju fašistima. Bolesno

Sedam je dana prošlo otkako je Hajdaš Dončić proglasio državni udar, a Jadranka Kosor ratno stanje. Još se ne vide tenkovi na ulicama. Ali ima dosta ljevičarskih političara koji posvuda u Hrvatskoj vide – fašiste. Vide ih na ulicama, trgovima, naravno na koncertima, u Hrvatskom saboru, čak ih vide da su se uvukli i u Banske dvore. Najbolje senzore za fašiste, pokazalo se, imaju možemovka Ivana Kekin i njezina drugarica Dalija Orešković, kojoj god stranci sada pripadala.
Sve je točno rekao Ivanković. Najgore je to što svojim lijevim partnerima u Europi i europskim medijima prenose kako je "fašizacija" u Hrvatskoj u punoj snazi. Sjećam se da su Možemovci jedini od hrvatskih delegata u EU bili protiv ulaska Hrvatske u šengen. Ljevica u Hrvatskoj nisu proeuropski socijalisti i liberali nego projugoslavenski aktivisti.