DAVOR IVANKOVIĆ

Strašno je kojom lakoćom neistomišljenike nazivaju fašistima. Bolesno

Autor
Davor Ivanković
08.02.2026.
u 06:28

Bilo je zastupnika SDP-a koji su žalili jer posao (likvidacija) 1945. nije 'obavljen temeljito'. I kad lijevi aktivisti opet kliču "smrt fašizmu", bit će da traže reprizu

Sedam je dana prošlo otkako je Hajdaš Dončić proglasio državni udar, a Jadranka Kosor ratno stanje. Još se ne vide tenkovi na ulicama. Ali ima dosta ljevičarskih političara koji posvuda u Hrvatskoj vide – fašiste. Vide ih na ulicama, trgovima, naravno na koncertima, u Hrvatskom saboru, čak ih vide da su se uvukli i u Banske dvore. Najbolje senzore za fašiste, pokazalo se, imaju možemovka Ivana Kekin i njezina drugarica Dalija Orešković, kojoj god stranci sada pripadala.

Thompson aktivizam politika Hrvatska fašizam

GH
Gholum
06:43 08.02.2026.

Sve je točno rekao Ivanković. Najgore je to što svojim lijevim partnerima u Europi i europskim medijima prenose kako je "fašizacija" u Hrvatskoj u punoj snazi. Sjećam se da su Možemovci jedini od hrvatskih delegata u EU bili protiv ulaska Hrvatske u šengen. Ljevica u Hrvatskoj nisu proeuropski socijalisti i liberali nego projugoslavenski aktivisti.

Avatar Sky Rocket
Sky Rocket
07:04 08.02.2026.

Sad će prozvani plakati po medijima kako im se crta meta na čelu.🤣

CC
ceterum censeo
07:16 08.02.2026.

Izvanredan članak!

