IZRUČEN RUSIJI

FOTO Lov na atentatora završio u Dubaiju, ruske službe objavile snimke: 'Radio po nalogu Ukrajine'

Uhićenje atentatora
Screenshot/X
VL
Autor
Večernji.hr
08.02.2026.
u 10:39

Riječ je o ruskom državljaninu kojeg sigurnosne službe sumnjiče da je izveo napad na visokorangiranog obavještajca prije dva dana u Moskvi. Ruske vlasti navode da je Korba rođen u Ternopoljskoj oblasti u Ukrajini te da je u Rusiju došao s ciljem izvršenja napada, za koji tvrde da je izveden po nalogu Ukrajine.

Atentator na ruskog generala Vladimira Aleksejeva, Ljubomir Korba, uhićen je u Dubaiju uz pomoć vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata, javlja ruska državna agencija RIA. Riječ je o ruskom državljaninu kojeg sigurnosne službe sumnjiče da je izveo napad na visokorangiranog obavještajca prije dva dana u Moskvi. Ruske vlasti navode da je Korba rođen u Ternopoljskoj oblasti u Ukrajini te da je u Rusiju došao s ciljem izvršenja napada, za koji tvrde da je izveden po nalogu Ukrajine.

Prema informacijama istrage, napad se dogodio u stambenoj zgradi u Moskvi, gdje je napadač navodno ispalio više hitaca iz pištolja s prigušivačem na general-potpukovnika Aleksejeva, nakon čega je pobjegao. Ranjeni general prevezen je u bolnicu, dok je osumnjičeni nekoliko sati poslije napustio Rusiju. Ruski FSB objavio je snimke nadzornih kamera koje, kako tvrde, prikazuju kretanje osumnjičenog od mjesta napada do zračne luke.

Nakon izručenja iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Korba je prebačen u pritvor u Moskvi. Ruske sigurnosne službe tvrde da je u napadu sudjelovalo još nekoliko osoba. Ruski državljanin Viktor Vasin uhićen je u Moskvi, dok je Ukrajinka Zinaida Serebrička pobjegla u Ukrajinu. Ruske vlasti nastavljaju potragu za organizatorima napada, koji se terete za pokušaj ubojstva, napad na vojnu osobu i nezakonito posjedovanje oružja. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da predsjednik Vladimir Putin redovito prima izvještaje o slučaju.
Komentara 15

Pogledaj Sve
Avatar Čavoglavi
Čavoglavi
11:47 08.02.2026.

A po čijem nalogu je taj general ubijao civile i djecu po Ukrajini?

T7
Toro. 71
11:00 08.02.2026.

Znači drugi level otvoren. Krece sezona Lova!

Avatar Fejk Njuz
Fejk Njuz
11:40 08.02.2026.

ovo je TOLIKO infantilo da ni zadnji seljak u sibiru neće popušiit. međunarodna izručenja traju MJESECIMA... ako ne i godinama. a ovi to riejšili u dva dana. HAHAHAHAHAHA

