FOTO Lov na atentatora završio u Dubaiju, ruske službe objavile snimke: 'Radio po nalogu Ukrajine'

Atentator na ruskog generala Vladimira Aleksejeva, Ljubomir Korba, uhićen je u Dubaiju uz pomoć vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata, javlja ruska državna agencija RIA. Riječ je o ruskom državljaninu kojeg sigurnosne službe sumnjiče da je izveo napad na visokorangiranog obavještajca prije dva dana u Moskvi. Ruske vlasti navode da je Korba rođen u Ternopoljskoj oblasti u Ukrajini te da je u Rusiju došao s ciljem izvršenja napada, za koji tvrde da je izveden po nalogu Ukrajine.

Prema informacijama istrage, napad se dogodio u stambenoj zgradi u Moskvi, gdje je napadač navodno ispalio više hitaca iz pištolja s prigušivačem na general-potpukovnika Aleksejeva, nakon čega je pobjegao. Ranjeni general prevezen je u bolnicu, dok je osumnjičeni nekoliko sati poslije napustio Rusiju. Ruski FSB objavio je snimke nadzornih kamera koje, kako tvrde, prikazuju kretanje osumnjičenog od mjesta napada do zračne luke.

Russia's FSB claims the suspect in the attack on GRU General Alekseyev was extradited from the UAE – 66-year-old Lyubomir Korba. Two accomplices were named. No footage of the attack or wounded general has surfaced. https://t.co/Hnd1wFPe7U pic.twitter.com/XSn0bc1GnE — WarTranslated (@wartranslated) February 8, 2026

Nakon izručenja iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Korba je prebačen u pritvor u Moskvi. Ruske sigurnosne službe tvrde da je u napadu sudjelovalo još nekoliko osoba. Ruski državljanin Viktor Vasin uhićen je u Moskvi, dok je Ukrajinka Zinaida Serebrička pobjegla u Ukrajinu. Ruske vlasti nastavljaju potragu za organizatorima napada, koji se terete za pokušaj ubojstva, napad na vojnu osobu i nezakonito posjedovanje oružja. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da predsjednik Vladimir Putin redovito prima izvještaje o slučaju.