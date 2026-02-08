Naši Portali
OPORAVLJA SE

Reper Nered zavšio na operaciji, otkrio je što mu se dogodilo

08.02.2026.
u 12:04

Ozljeda je nastala tijekom vježbi socijalizacije s American Bullyjem XXL imena Draco, kada je došlo do puknuća tetive bicepsa, zbog čega je bio potreban operativni zahvat

Glazbenik i producent Marko Lasić Nered ovih se dana oporavlja od operacije ruke nakon nezgode koja se dogodila tijekom treninga sa psom. Ozljeda je nastala tijekom vježbi socijalizacije s American Bullyjem XXL imena Draco, kada je došlo do puknuća tetive bicepsa, zbog čega je bio potreban operativni zahvat. Operacija je, prema dostupnim informacijama, prošla uspješno, a oporavak teče prema planu. Iako mu je preporučeno mirovanje, Nered već sada sudjeluje u pripremama projekata koji ga očekuju u nadolazećem razdoblju. Draco je najnoviji član Neredove obitelji, poznate po ljubavi prema životinjama, no ovaj put trening je završio neočekivanim ishodom, umjesto psa na stolu, na operacijskom stolu završio je njegov vlasnik.

Foto: privatni album

Paralelno s oporavkom, Nered sudjeluje u pripremama novog digitalnog glazbenog talent showa LOUD STAGE, u kojem ima ulogu člana glazbenog žirija. Uz njega, žiri čine Tomo in der Mühlen, Ivana Mišerić i Jelena Žnidarić Zsa Zsa. Posebnost projekta je naglasak na autorskoj glazbi, pri čemu se kandidati ne natječu obradama, već vlastitim pjesmama, a kroz proces ih prati stručni tim producenata i mentora. U produkcijskom dijelu projekta sudjeluju Baby Dooks, Natko Smoljan, Haris Rahmanović Priki i Petar Radić Peconni, koji s kandidatima rade na razvoju pjesama, aranžmana i izvedbi.

Za razliku od klasičnih televizijskih talent formata, LOUD STAGE ima izraženu edukativnu i razvojnu komponentu, s ciljem dugoročnog osnaživanja mladih autora i njihove integracije u profesionalni glazbeni sustav. Konačnu odluku o pobjedniku donosi publika, čime se dodatno naglašava povezanost izvođača i slušatelja.

Show će se emitirati na digitalnim platformama, a prva epizoda najavljena je za kraj ožujka. Pobjednika očekuje produkcijski paket u vrijednosti 100.000 eura te nastup na Zagrebačkom festivalu, čime projekt dobiva i snažnu poveznicu s institucionalnom glazbenom scenom. Unatoč privremenim fizičkim ograničenjima, Nered ostaje aktivno uključen u sve faze pripreme projekta, a povratak punom intenzitetu rada očekuje se nakon završetka rehabilitacije.
