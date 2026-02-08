Naši Portali
NOVI KONCEPT

Minea potpuno iskreno: 'Ja jesam vjernik. Vjerujem da postoji raj, pakao i čistilište, a jako puno ljudi me razočaralo'

Zagreb: Pjevačica i voditeljica Renata Končić Minea
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
1/21
VL
Autor
Vecernji.hr
08.02.2026.
u 08:00

Iako je Minea bila zvijezda prve epizode, sada je poznato i tko stoji iza projekta "5mins_left". Riječ je o Kristijanu Jalšiću, kreativnom producentu koji, baš kao i Minea, radi na Happy FM-u

Popularna pjevačica i televizijska voditeljica Renata Končić Minea iznenadila je svoje obožavatelje pojavljivanjem u posve novom i nesvakidašnjem formatu. Na Instagram profilu pod nazivom "5mins_left" objavljena je prva epizoda video serijala u kojoj je upravo Minea bila glavna gošća. Koncept je jednostavan, ali iznimno moćan: gost u samo pet minuta, koliko mjeri štoperica na stolu, odgovara na intimna i duboka pitanja o životu, smrti, kajanju i smislu, kao da su mu to uistinu posljednji trenuci.

U mračnoj i minimalistički uređenoj prostoriji, osvijetljenoj tek jednim izvorom svjetla, Minea je s voditeljem vodila razgovor koji je malo koga ostavio ravnodušnim. Na pitanje o vjeri, bez zadrške je odgovorila: "Ja jesam vjernik. Vjerujem da postoji raj, pakao i čistilište. Ja znam da neću u pakao. Znam." Osvrnula se i na životna razočaranja, otkrivši kako se nosi s njima. "Jako puno ljudi me razočaralo, ali iz svakog razočaranja sam se trudila izvući nešto dobro. Mogu oprostiti, ali ne zaboravljam", priznala je pjevačica, dodavši na čemu je u životu najviše zahvalna: "Zahvalna sam na zdravlju. Na obitelji. Na životu kakav živim. Na svemu sam zahvalna." Njezina ranjivost i promišljenost stvorile su dojam autentične ispovijesti koja je publici otkrila jednu novu, filozofsku stranu omiljene pjevačice.

Objava je u kratkom roku izazvala lavinu emotivnih reakcija njezinih pratitelja, koji su u komentarima izrazili svoje divljenje i podršku. "Draga, u pravu si", "Lijepo izgledaš Minea", samo su neki od komentara podrške, dok su drugi priznali da ih je njezina ispovijest duboko dirnula. "Aa jesi... suze mi idu... eto, mene si rasplakala", napisala je jedna pratiteljica, potvrđujući snagu i emotivni naboj ovog kratkog, ali sadržajnog intervjua.

Mnogi su istaknuli kako je emisija "zanimljiva" te da im se sviđa koncept koji poznate osobe stavlja pred izazov da u ograničenom vremenu pokažu svoju najiskreniju stranu. Čini se da je ovakav format, koji se odmiče od klasičnih estradnih intervjua, upravo ono što je publika dugo čekala, a Minea je svojom hrabrošću da bude prva gošća postavila visoka očekivanja za nadolazeće epizode.

FOTO Minea danas oduševljava svojom figurom, a evo kako je skinula 23 kg: Odrekla se ovih namirnica
Zagreb: Pjevačica i voditeljica Renata Končić Minea
1/24


Iako je Minea bila zvijezda prve epizode, sada je poznato i tko stoji iza projekta "5mins_left". Riječ je o Kristijanu Jalšiću, kreativnom producentu koji, baš kao i Minea, radi na Happy FM-u. Inspiracija Kristijanu Jalšiću za kratku, petominutnu intervju-formu bila je jednostavna, ali snažna ideja – što bi njegovi sugovornici rekli kada bi znali da im je ostalo još samo pet minuta života. Prva epizoda s Mineom pokazala je ogroman potencijal i zaintrigirala javnost, a za očekivati je da će serijal i u budućnosti ugošćavati poznate osobe iz javnog života.

Jelena Perčin zaigrala pitalicu i bez dlake na jeziku otkrila pikanterije o bivšim muževima
Ključne riječi
Happy FM vjera Renata Končić Minea Renata Končić Minea showbiz

