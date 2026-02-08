'Nismo mi fašisti ni nacisti!' Thompson poslao poruku s koncerta u Rijeci

Nakon 17 godina Marko Perković Thompson ponovno je nastupio u Rijeci, gdje je u dvije rasprodane večeri napunio Dvoranu mladosti na Trsatu. Tisuće obožavatelja iz Rijeke i drugih dijelova Hrvatske pjevale su njegove pjesme od početka do kraja koncerata,. A Thompson je na pozornicu izašao uz pozdrav “Hvaljen Isus i Marija”, pirotehničke efekte i pjesmu “Ustani iz sjene”, piše Novi list.

U subotu se osvrnuo i na koncert održan večer ranije, zahvalivši publici na dolasku. "Dragi Riječani i Riječanke...Sinoć je bila predivna večer. Za ovo se isplati trpjeti, raditi i živjeti. Tako predivna će biti i ov"a, rekao je i dodao da mu je žao što nije više puta bio u Rijeci: “Okolnosti nam nisu dale, ali prošlo je i to. Idemo zajedno putem ljubavi i zajedništva nastaviti s koncertom”. Tijekom večeri izmjenjivale su se pjesme iz različitih razdoblja njegove karijere, od novijih albuma do dobro poznatih hitova. Izveo je i nježnije pjesme poput “Samo je ljubav tajna dvaju svjetova” i “Neću izdat’ ja”. "Blaženi Alojzije Stepinac rekao je jednom prilikom da, ako smo katolici, to se treba očitovati u svakom dijelu života. Način kako živimo svoj život neka bude vrijedan naše nebeske domovine", kazao je.

“Vi mladi prepoznajete pjesme iz Domovinskog rata. Nemojte dopustiti da itko manipulira vama”, upozorio ih je dok je publika skandirala ‘u boj, u boj, za narod svoj’. “Etiketa koju mi prišivaju nije točna. Nismo mi fašisti ni nacisti – to osuđujemo! Fašizam je napravio zla, ali je i komunizam. Ali ovaj narod je kršćanski narod koji zna praštati”, rekao je i posebno se obratio mladima kazujući da u njima leži snaga. Prema informacijama Policijske uprave primorsko-goranske, koncerti su uglavnom protekli bez većih incidenata. Zabilježen je jedan manji sukob na tribinama, a jedna osoba privedena je zbog narušavanja javnog reda i mira. Promet oko dvorane bio je privremeno reguliran, pa većih zastoja nije bilo. Ispred dvorane prodavali su se navijački rekviziti i promotivni materijali, dok su posjetitelji u dvorani mogli kupiti piće i suvenire. Među publikom su se najčešće mogle vidjeti Thompsonove majice i hrvatske zastave preko ramena.