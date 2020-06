Šprajc otkrio kako je izgledao susret s Plenkovićem: 'Pogledi su govorili više od riječi'

Ne stišavaju se reakcije na sinoćnju debatu Andreja Plenkovića i Davora Bernardića na RTL televiziji. Društvene mreže tijekom i nakon sučeljavanja preplavile su šale na račun političara, a dan nakon susretom s premijerom Plenkovićem na RTL-ovim hodnicima pohvalio se i voditelj Zoran Šprajc.

- Sinoć smo se kratko sreli na izlasku i ulasku u studio pa nismo stigli razmijeniti mnogo riječi, ali pogledi❤ su nam govorili više od riječi - napisao je Šprajc uz fotografiju i razveselio mnogobrojne obožavatelje.

'Ljubav je u zraku', 'Frano Lasić - Zagrljeni, pasale bi riječi te pjesme', 'Ljubav na prvi pogled', samo su neki od komentara ispod fotografije.

Foto: Instagram

Podsjetimo, na debatu se osvrnula i Damira Gregoret koja je vodila sučeljavanje. - Kod sučeljavanja je uvijek fokus na sugovornicima. Uz to, ovakva forma je koncepcijski nešto potpuno drugačije od svega što smo dosada vidjeli u Hrvatskoj. Cilj je bio da kandidati sami sebe potpuno razotkriju. Izvuku jedan od drugoga ono što oni zapravo jesu. I to su građani vidjeli. Sav sjaj i bijedu - kazala je Gregoret. Otkrila je i je li očekivala da će sučeljavanje otići u smjeru u kojem je otišlo. - Koncepcijski je to bio cilj, ali sam se nadala da će se više obraćati građanima s konkretnim stavovima, a ne isključivo napadati jedan drugoga. Na to sam upozoravala no sadržaji njihovih poruka govore o njima samima. I dobro je da građani to vide i sami donesu procjenu a onda i političku odluku.

Osvrnula se i na činjenicu da je Andrej Plenković prozvao novinarku Maju Sever tijekom debate. - S novinarske strane smatram da je krajnje nekorektno što je Andrej Plenković prozvao ad hominem novinarku Sever na što sam i u debati reagirala - kazala je voditeljica.