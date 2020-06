Potpore za kraći rad, od srpnja i za samozapošljavanje

Premijer Andrej Plenković dao je zeleno svjetlo za državne subvencije za skraćenje radnog tjedna. Tvrtkama s padom prihoda većim od 20 posto, a kad je u pitanju industrija, i s mogućnošću da taj pad bude veći od tog postotka, država će isplaćivati najviše 2000 kuna za svakog radnika koji će raditi kraće. Radno vrijeme može se skraćivati do 50 posto, uz dogovor sa sindikatima ili radničkim vijećem u poduzećima koja nemaju organizirane sindikate. Vlada uvodi novu državnu potporu s pretpostavkom da će je svakog mjeseca koristiti između 100.000 i 150.000 zaposlenih, trebala bi trajati do kraja ove godine, a sredstva za potpore pokrit će se iz programa EU Sure, odnosno povoljnom kreditnom linijom namijenjenom za čuvanje radnih mjesta. Premijer očekuje da će Hrvatska, na osnovi već izdanog jamstva od 95 milijuna eura, dobiti tri milijarde za isplaćivanje naknade. Tvrtkama je dosad za plaće zaposlenih isplaćeno 5,6 milijardi kuna naknada, a kad se tome zbroje doprinosi, osam milijardi kuna – kazao je premijer.

– Rezultat je tih mjera da na početku tjedna imamo oko 2200 zaposlenih više nego prije krize – pohvalio se premijer. No tome svakako treba dodati izostanak sezonskog zapošljavanja, posebno u turizmu, jer Hrvatska danas ima barem 60 tisuća zaposlenih manje nego što im je imala u isto vrijeme prošle godine.

– Cilj je skraćenog radnog vremena očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kod kojih je zbog posebnih okolnosti došlo do smanjenja opsega posla, a odnosi se na gospodarske djelatnosti koje zapošljavaju 10 i više radnika te očekuju pad fonda radnih sati od minimalno 10%. Potporu je moguće koristiti za najmanje 10%, tj. 20% radnika uz uvjet da su bili zaposleni 31. svibnja – kazao je premijer. Isti iznos potpore dobivat će i mala te mikro poduzeća do devet zaposlenih. Od početka srpnja ponovno će se aktivirati i poticaji za samozapošljavanje – kazao je ministar rada Josip Aladrović.