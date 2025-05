Spakirala je kofere: Silvija vidi da Hrvoje i dalje ništa ne shvaća nego misli da pravi neku dramu

Prije posljednje zajedničke večere i pred sam kraj eksperimenta Silvija se odlučila odseliti od Hrvoja! „Atmosfere doma nema zato što se nismo ni vidjeli. Kao da smo trčali maraton i sve je bilo super do zadnjih sto metara i sad smo stali i malo smo se izgubili, ne znamo gdje je cilj“, slikovito je opisao Hrvoje kako se trenutačno osjeća, a i Silviji nije bilo ništa bolje. „Osjećam se tužno, razočarano, ali odlučno. Mislim da Hrvoje nije shvatio u čemu je problem, ali shvatit će“, govorila je dok se pakirala. „Ti danas odlaziš?“ iznenađeno kaže Hrvoje, a Silvija vidi da on i dalje ništa ne shvaća nego misli da pravi neku dramu. „Da budem iskren, dosta sam ravnodušan jer vidim da je odluka donesena. Ako se ona tako osjeća i njoj je tako bolje, ona je svoja osoba i ne mogu je siliti ni na što“, otkriva Hrvoje dok Silvija naglašava da se ona trudila, ali i da je stalno nailazila na neke zidove. „Stalno sam mislila da je to moj ego i ponavljala si da se neću svađati. Kad netko neće, onda neće“, zaključuje.

„Još sam ti u Španjolskoj rekla da mislim kako on nije dovoljno dobar za tebe i da je njegova dobrota bila neki performans“, kaže Irma i dodaje kako Hrvoje Silviji nikad nije iskazivao nježnost. Simon je pozdravio Silvijin potez, govoreći joj da je to trebala napraviti nakon prvog tjedna, a svi se pitaju zašto se Hrvoje uopće prijavio u show ako nije bio otvoren ni za što. Što god bilo, Silviji je dosta glume, svjesna je da je njihova priča gotova jer joj je jučer iskreno rekao što misli o njoj. „Mogao je to reći nakon prvog tjedna“, čudio se Simon.

Ovaj put Kristina i Hrvoje opušteno su se spremali za večeru i Kristina kaže: „Nadam se da mi više nismo tema i da smo začepili više sve gubice jer mi je puna kapa te teme. Meni i Marku je super, mi uživamo, kome smeta neka okrene glavu.“ Što će večeras izaći na vidjelo, kako će ostali parovi i njezin 'bivši' suprug reagirati na Silvijin potez - ne propustite pogledati večeras u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo.

