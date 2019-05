'Sovjeti su o Černobilskoj katastrofi lagali zbog financijskih razloga'

Petodijelna miniserija “Černobil” o nuklearnoj nesreći koja se dogodila 1986. godine te koja se zbog uvjerljivosti prikaz tragedije pogođenog stanovništva popela na sam vrh najgledanijih, nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

Serija se može gledati preko online videostreaming usluge HBO GO. U seriji, u kojoj su vjerno prikazni strah, strepnje i iščekivanje smrti stanovnika Černobila nakon katastrofe, gume Jared Harris, koji je utjelovio Valerija Legasova, vodećeg sovjetskog nuklearnog fizičara, te Stellan Skarsgård, koji glumi zamjenika sovjetskog premijera Borisa Ščerbinu, koji je predvodio vladinu komisiju za istraživanje nesreće u Černobilu. Švedski glumac Stellan Skarsgård u ekskluzivnom je razgovoru za Večernji list govorio o snimanju.

Što vas je privuklo ovoj ulozi?

Igram Borisa Šerbinu, ministra koji je trebao sve počistiti i sanirati posljedice nesreće. Isprva se mislilo da je eksplodirao mali spremnik. Legasov (Jared Harris) i Ščerbina odlaze u Černobil helikopterom i doznaju da se dogodila prava katastrofa. Godinama radeći na saniranju posljedica katastrofe, njihov se odnos produbljuje kako se sve više upoznaju. To je nevjerojatno dobar scenarij. Sretan sam što sam, nakon 20 dugih godina, radio s Emily Watson te Jaredom Harrisom i Johanom Renckom.

Vaš lik je stvarna osoba. Jeste li gledali snimke?

Ne, vidio sam samo fotografije, ne i snimke. Nema puno materijala o Ščerbini – nešto malo na ruskom. Slijedio sam scenarij. On je političar koji se tamo dugo zadržao i preživio. Bio je dio sistema, no šokirao se kad je shvatio čemu je sve to vodilo. U filmu se nešto može i naučiti.

Kako je izgledalo snimanje na pravom reaktoru?

Elektrana ne radi – sada je izvan pogona. Ali sanacija će trajati još 30 godina pa shvaćate koliko je sve bilo opasno. No bili smo dobro zbrinuti tako da me nikad nije bilo strah.

Sjećate se vi katastrofe?

Jako se dobro sjećam svega. Nesreću su prve registrirale nuklearne elektrane u Švedskoj. Zbog vremenskih uvjeta dobili smo veliku dozu, za cijelu iduću godinu. Nekoliko se godina nije smjela jesti srnetina, a ni gljive sa sjevera Švedske .

Smatrate li da je bilo važno ispričati tu priču?

Da. Serija nije samo o nuklearnoj tehnologiji nego i o tome kako sistem laže – Sovjeti su lagali zbog financijskih razloga. Osim toga, radi se i o nuklearnoj moći. Prije mnogo godina u Švedskoj smo imali referendum o nuklearnoj energiji i glasao sam protiv. Nisam siguran bih li napravio isto danas jer je situacija u svijetu strašna. Trebamo prestati trošiti fosilna goriva, a moguće rješenje za to je nuklearna energija. Jako je teško reći što trebamo napraviti. Moramo o tome razgovarati.

Koji je dio posla bio najteži?

Objašnjavanje znanstvenih činjenica. Ne možeš pokazati osjećaje kad govoriš o radioaktivnosti, uraniju... Postane vrlo zafrknuto. Usto, prvi sam put imao lažne obrve, što je bilo jako zanimljivo iskustvo. Kad se namrštiš ljudi, to spaze i na 100 metara, zbog čega sam malo i previše reagirao.