TRAGEDIJA

Mlada influencerica (26) umrla osam dana nakon operacije grudi, bolnica tvrdi da nije njihova greška

Derleya Alves
Foto: Instagram
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
04.03.2026.
u 08:42

Njezina smrt šokirala je njezine pratitelje i obitelj te ponovno otvorila raspravu o rizicima estetskih operacija. Alves se podvrgnula operaciji 20. veljače, a preminula je 28. veljače nakon teške borbe za život na odjelu intenzivne njege. Iza sebe je ostavila maloljetnog sina

Brazilska influencerica i majka Derleya Alves, koju je na Instagramu pratilo više od 27.000 ljudi, preminula je u dobi od samo 26 godina nakon komplikacija koje su uslijedile poslije estetske operacije povećanja grudi. Tragedija se dogodila u brazilskom gradu Marabá, gdje je mlada žena preminula u Općinskoj bolnici osam dana nakon zahvata koji je s velikim uzbuđenjem iščekivala. Njezina smrt šokirala je njezine pratitelje i obitelj te ponovno otvorila raspravu o rizicima estetskih operacija. Alves se podvrgnula operaciji 20. veljače, a preminula je 28. veljače nakon teške borbe za život na odjelu intenzivne njege. Iza sebe je ostavila maloljetnog sina.

Samo nekoliko dana prije tragičnog ishoda, ništa nije dalo naslutiti da će se njezin san pretvoriti u najgoru noćnu moru. U objavama na društvenim mrežama, Derleya je operaciju opisivala kao "ostvarenje još jednog sna". U jednom od posljednjih videa, snimljenom neposredno prije odlaska u operacijsku salu, podijelila je emotivan trenutak s majkom tijekom molitve. "Sve stavljam u ruke Oca na nebesima jer bez njega sam ništa. Puno sam plakala, ali znala sam da će sve biti u redu jer je Bog bio sa mnom", napisala je tada. U drugoj objavi, njezina majka nježno joj pomaže u oporavku, što je izazvalo brojne dirljive komentare njezinih pratitelja koji su joj željeli brz oporavak, nesvjesni drame koja se odvijala iza kulisa.

Međutim, ubrzo nakon operacije, njezino se stanje naglo pogoršalo. Počela je osjećati intenzivne i nesnosne bolove u trbuhu te je hitno primljena u bolnicu. Liječnici su proveli niz pretraga kako bi utvrdili uzrok njezinih simptoma, no njezino zdravlje nastavilo se rapidno urušavati. U očajničkom pokušaju da joj spase život, medicinski tim izveo je dvije dodatne, hitne operacije. Tijekom tih zahvata, kirurzi su joj morali sanirati crijeva i ukloniti jedan jajnik. Nažalost, unatoč svim naporima liječnika, njezino tijelo nije izdržalo.

Prema izvješćima lokalnih i svjetskih medija, liječnički tim Općinske bolnice Marabá posumnjao je na moguću urođenu intestinalnu abnormalnost koja je mogla doprinijeti ozbiljnosti komplikacija. Iako istraga još traje, zasad nema naznaka da je došlo do liječničke pogreške. Vlasti čekaju rezultate biopsije, koji bi trebali biti poznati sredinom ožujka, kako bi se potvrdio točan uzrok smrti. Upravo bi ti nalazi trebali razjasniti jesu li komplikacije izravno povezane s estetskim zahvatom ili ih je značajno pogoršalo prethodno neotkriveno zdravstveno stanje.

Vijest o preranoj smrti mlade influencerice izazvala je val tuge i nevjerice na društvenim mrežama. Od nje su se oprostili brojni prijatelji, pratitelji i članovi obitelji. Njezina sestra Jessica podijelila je kolaž njihovih zajedničkih fotografija uz emotivnu poruku koja je mnoge ganula do suza. "Ljubavi moja, što da kažem o tebi? Nevjerojatna žena, predivna, s velikim i velikodušnim srcem, draga, karizmatična, skromna, puna radosti, uvijek nasmijana... Bila si i uvijek ćeš biti moja druga polovica, moja najdraža osoba na svijetu. Toliko boli spoznaja da više neću čuti tvoje 'dobro jutro'. Volim te zauvijek i više od toga", napisala je shrvana sestra. Posljednji ispraćaj i pokop održani su 1. ožujka u crkvi Assembleia de Deus Missão u Marabi, gdje su se okupili obitelj i prijatelji kako bi se oprostili od Derleye.

