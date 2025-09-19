Naši Portali
UŽIVA

Snježana Schillinger objavila fotke na kojima je u badiću na luksuznoj lokaciji: Pokazala nevjerojatnu figuru

19.09.2025.
u 22:00

Svojim je pratiteljima na Instagramu zagolicala maštu serijom fotografija iz Cannesa, pozirajući na plaži ispred legendarnog hotela Martinez i dokazujući da je za nju život zaista jedno vječno ljeto.

Dok kalendar polako, ali sigurno najavljuje dolazak jeseni, a temperature se na našem Jadranu spuštaju, za našu poznatu poduzetnicu i dizajnericu Snježanu Schillinger ljeto, čini se, još uvijek traje punim plućima. Svoja brojna putovanja i nezaboravne ljetne trenutke, koje je provela krstareći Jadranom u društvu supruga i prijatelja, odlučila je produžiti na jednoj od najglamuroznijih lokacija na svijetu – francuskoj Azurnoj obali.

Svojim je pratiteljima na Instagramu zagolicala maštu serijom fotografija iz Cannesa, pozirajući na plaži ispred legendarnog hotela Martinez i dokazujući da je za nju život zaista jedno vječno ljeto. U nizu objavljenih fotografija, Snježana je pokazala svoju zavidnu figuru u jarko plavom bikiniju koji je savršeno istaknuo njezinu preplanulu put. Opuštena i nasmijana, pozirala je na ležaljci pod suncobranom, a u pozadini se jasno vidi prepoznatljiva bijela fasada luksuznog hotela Martinez, simbola glamura i filmskog festivala. Njezin stajling za plažu bio je besprijekoran i promišljen do posljednjeg detalja. Uz bikini, nosila je i šarenu maramu svezanu oko glave te velike, tamne sunčane naočale, što je cijelom izgledu dalo dozu retro šika i holivudske elegancije. Pored nje, na ležaljci, pažnju je privlačila i velika Christian Dior torba.

U opisu objave, na engleskom jeziku, Snježana je poručila: "Ljeto još nije gotovo!", dodavši u šali: "Ženi uvijek treba još jedan kupaći kostim i haljina za plažu, a ja svoje kupujem u sjajnom hrvatskom concept storeu!" Ovim potezom nije samo podijelila djelić svoje luksuzne svakodnevice, već je iskoristila priliku da, čak i iz dalekog Cannesa, promovira hrvatski dizajn i poduzetništvo, označivši u objavi trgovinu Bellepoque. To je samo još jedan dokaz njezine poslovne pronicljivosti i činjenice da, gdje god se nalazila, ostaje vjerna promotorica domaćih brendova.

Naša poznata voditeljica prije 15 godina je izrekla sudbonosno da, sa suprugom je od studentskih dana
Zagreb: Snježana Schillinger ex Mehun u društvu supruga Franza i prijateljice na špici
1/27

Iako njezin život na društvenim mrežama izgleda kao bajka ispunjena putovanjima, glamurom i uspjehom, Snježana ne skriva da iza svega stoji mnogo rada, truda, ali i životnih uspona i padova. U prosincu prošle godine proslavila je 54. rođendan, a njezina energija i mladolik izgled neprestano oduševljavaju javnost.  Njezini pratitelji i prijatelji nisu ostali imuni na prizore iz Cannesa te su je obasuli pozitivnim komentarima i komplimentima. Poruke poput "Divna u suncu" i "Bella" samo su neke od pohvala koje su se nizale ispod objave, a mnogi su joj poručili da nastavi uživati u zasluženom odmoru.

badić ljeto Cannes Azurna obala snježana schillinger Snježana Mehun showbiz

OP
Opatijac
22:07 19.09.2025.

a što Kerum kaže na sve to?

