Snježana Schillinger objavila fotke na kojima je u badiću na luksuznoj lokaciji: Pokazala nevjerojatnu figuru

Dok kalendar polako, ali sigurno najavljuje dolazak jeseni, a temperature se na našem Jadranu spuštaju, za našu poznatu poduzetnicu i dizajnericu Snježanu Schillinger ljeto, čini se, još uvijek traje punim plućima. Svoja brojna putovanja i nezaboravne ljetne trenutke, koje je provela krstareći Jadranom u društvu supruga i prijatelja, odlučila je produžiti na jednoj od najglamuroznijih lokacija na svijetu – francuskoj Azurnoj obali.

Svojim je pratiteljima na Instagramu zagolicala maštu serijom fotografija iz Cannesa, pozirajući na plaži ispred legendarnog hotela Martinez i dokazujući da je za nju život zaista jedno vječno ljeto. U nizu objavljenih fotografija, Snježana je pokazala svoju zavidnu figuru u jarko plavom bikiniju koji je savršeno istaknuo njezinu preplanulu put. Opuštena i nasmijana, pozirala je na ležaljci pod suncobranom, a u pozadini se jasno vidi prepoznatljiva bijela fasada luksuznog hotela Martinez, simbola glamura i filmskog festivala. Njezin stajling za plažu bio je besprijekoran i promišljen do posljednjeg detalja. Uz bikini, nosila je i šarenu maramu svezanu oko glave te velike, tamne sunčane naočale, što je cijelom izgledu dalo dozu retro šika i holivudske elegancije. Pored nje, na ležaljci, pažnju je privlačila i velika Christian Dior torba.

U opisu objave, na engleskom jeziku, Snježana je poručila: "Ljeto još nije gotovo!", dodavši u šali: "Ženi uvijek treba još jedan kupaći kostim i haljina za plažu, a ja svoje kupujem u sjajnom hrvatskom concept storeu!" Ovim potezom nije samo podijelila djelić svoje luksuzne svakodnevice, već je iskoristila priliku da, čak i iz dalekog Cannesa, promovira hrvatski dizajn i poduzetništvo, označivši u objavi trgovinu Bellepoque. To je samo još jedan dokaz njezine poslovne pronicljivosti i činjenice da, gdje god se nalazila, ostaje vjerna promotorica domaćih brendova.

Naša poznata voditeljica prije 15 godina je izrekla sudbonosno da, sa suprugom je od studentskih dana

Iako njezin život na društvenim mrežama izgleda kao bajka ispunjena putovanjima, glamurom i uspjehom, Snježana ne skriva da iza svega stoji mnogo rada, truda, ali i životnih uspona i padova. U prosincu prošle godine proslavila je 54. rođendan, a njezina energija i mladolik izgled neprestano oduševljavaju javnost. Njezini pratitelji i prijatelji nisu ostali imuni na prizore iz Cannesa te su je obasuli pozitivnim komentarima i komplimentima. Poruke poput "Divna u suncu" i "Bella" samo su neke od pohvala koje su se nizale ispod objave, a mnogi su joj poručili da nastavi uživati u zasluženom odmoru.