Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 193
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
Poslušaj
Prijavi grešku
EMOTIVNA ISPOVIJEST

Jolina supruga o teškoj životnoj fazi: 'Sad mi dođu suze, pogotovo kad uđem u njenu sobu'

Zagreb: Poznati na modnoj reviji dizajnerice Aleksandre Doj?inovi?
Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL
1/13
VL
Autor
Vecernji.hr
19.09.2025.
u 20:00

Pjevač Joško Čagalj Jole i njegova supruga Ana, jedan od najskladnijih parova na sceni, progovorili su o novom životnom poglavlju. Odlazak najstarije kćeri Ive na fakultet u Zagreb posebno je emotivno pogodio Anu.

Joško Čagalj Jole i supruga Ana već 19 godina uživaju u skladnom braku okrunjenom s četvero djece. Ipak, nedavni odlazak najstarije kćeri Ive (19) na studij u Zagreb unio je u obitelj snažne emocije, a Ana je iskreno priznala koliko joj to teško pada. - Teško mi je svaki dan, sad mi dođu suze, pogotovo kad uđem u njenu sobu, kad je nema i znam da neće doći iz škole. Onda mi bude teško, ali tako je valjda svakom roditelju - povjerila se za kamere IN magazina.

Slične osjećaje dijeli i popularni pjevač, koji ne skriva da ga je iznenadila brzina kojom je vrijeme proletjelo. - Kao da sam je jučer donio u onoj maloj korpici, a sada Iva ima 19 godina, fakultet i, hvala Bogu, odličnog dečka. Normalno je da djeca idu svojim putem, ali srce ipak osjeti tu prazninu - iskreno je komentirao Jole.

Jole iskreno o supruzi i obitelji: 'Kći i ja imamo otvoren odnos, upoznao sam joj i dečka'
Zagreb: Poznati na modnoj reviji dizajnerice Aleksandre Doj?inovi?
1/16

Unatoč sjeti, obitelj Čagalj zna kako slaviti život. Tako su nedavno Ani za njezin 44. rođendan priredili nezaboravno iznenađenje. - Zaspala sam oko ponoći i mislila da su svi zaboravili. Tada me probudila kći Tia. Kad sam sišla, Jole, djeca i prijatelji su me dočekali s tortom i prskalicama. To je bio najljepši dar - prisjetila se Ana.

Podsjetimo, Ana je svoj rođendan proslavila u velikom stilu i još jednom potvrdila status jedne od najljepših i najelegantnijih Hrvatica. Serija fotografija koje je objavila na Instagramu izazvala je pravu lavinu pozitivnih komentara i čestitki, a slavljenica je pokazala da godine za nju doista predstavljaju tek broj. Na fotografijama Ana pozira s osmijehom u naručju držeći buket od 44 crvene ruže, simbol strasti i ljubavi.

Posebnu pažnju privuklo je i Anino modno izdanje – skulpturalna bijela haljina dizajnera Igora Đuge naglasila je njezinu besprijekornu figuru, dok su srebrne sandale dodatno istaknule njezine duge noge. Cjelokupan glamurozan izgled upotpunili su ležerni valovi u kosi i make-up stručnog tima kojem se zahvalila u opisu objave.

FOTO Minea zapalila Lisinski: Posebno je istaknula svoje duge, vitke noge
Zagreb: Poznati na modnoj reviji dizajnerice Aleksandre Doj?inovi?
1/21

Objava je u samo nekoliko sati prikupila tisuće lajkova, a komentari poput „Zgodna moja slavljenica“ i „Sretan rođendan, Ana“ zatrpali su njezin profil. Time je još jednom potvrđeno da Ana nije omiljena samo kao supruga poznatog glazbenika, nego i kao osoba koja plijeni stilom i toplinom. Brak s Jolom traje gotovo dva desetljeća, a zajedno s kćerima Ivom, Emom i Tijem te sinom Ivanom Lukom čine skladnu obitelj. Njihova ljubavna priča i dalje intrigira javnost, a mnogi ih smatraju jednim od najstabilnijih parova domaće estrade. 

Nova životna faza poklopila se i s Jolinom nadolazećom pjesmom 'Od malih nogu', u čijem spotu sudjeluju upravo Iva i sin Ivan Luka. Iako je odlazak kćeri trenutno najveći izazov, obitelj se i ranije suočavala s teškim periodima, poput Aninog bolnog napadaja žučnog kamenca prije tri godine, no zajedništvo im je, kako ističu, uvijek najveći oslonac.

Ključne riječi
showbiz djeca ana čagalj Jole joško čagalj jole

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još