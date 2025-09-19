Jolina supruga o teškoj životnoj fazi: 'Sad mi dođu suze, pogotovo kad uđem u njenu sobu'

Joško Čagalj Jole i supruga Ana već 19 godina uživaju u skladnom braku okrunjenom s četvero djece. Ipak, nedavni odlazak najstarije kćeri Ive (19) na studij u Zagreb unio je u obitelj snažne emocije, a Ana je iskreno priznala koliko joj to teško pada. - Teško mi je svaki dan, sad mi dođu suze, pogotovo kad uđem u njenu sobu, kad je nema i znam da neće doći iz škole. Onda mi bude teško, ali tako je valjda svakom roditelju - povjerila se za kamere IN magazina.

Slične osjećaje dijeli i popularni pjevač, koji ne skriva da ga je iznenadila brzina kojom je vrijeme proletjelo. - Kao da sam je jučer donio u onoj maloj korpici, a sada Iva ima 19 godina, fakultet i, hvala Bogu, odličnog dečka. Normalno je da djeca idu svojim putem, ali srce ipak osjeti tu prazninu - iskreno je komentirao Jole.

Unatoč sjeti, obitelj Čagalj zna kako slaviti život. Tako su nedavno Ani za njezin 44. rođendan priredili nezaboravno iznenađenje. - Zaspala sam oko ponoći i mislila da su svi zaboravili. Tada me probudila kći Tia. Kad sam sišla, Jole, djeca i prijatelji su me dočekali s tortom i prskalicama. To je bio najljepši dar - prisjetila se Ana.

Podsjetimo, Ana je svoj rođendan proslavila u velikom stilu i još jednom potvrdila status jedne od najljepših i najelegantnijih Hrvatica. Serija fotografija koje je objavila na Instagramu izazvala je pravu lavinu pozitivnih komentara i čestitki, a slavljenica je pokazala da godine za nju doista predstavljaju tek broj. Na fotografijama Ana pozira s osmijehom u naručju držeći buket od 44 crvene ruže, simbol strasti i ljubavi.

Posebnu pažnju privuklo je i Anino modno izdanje – skulpturalna bijela haljina dizajnera Igora Đuge naglasila je njezinu besprijekornu figuru, dok su srebrne sandale dodatno istaknule njezine duge noge. Cjelokupan glamurozan izgled upotpunili su ležerni valovi u kosi i make-up stručnog tima kojem se zahvalila u opisu objave.

Objava je u samo nekoliko sati prikupila tisuće lajkova, a komentari poput „Zgodna moja slavljenica“ i „Sretan rođendan, Ana“ zatrpali su njezin profil. Time je još jednom potvrđeno da Ana nije omiljena samo kao supruga poznatog glazbenika, nego i kao osoba koja plijeni stilom i toplinom. Brak s Jolom traje gotovo dva desetljeća, a zajedno s kćerima Ivom, Emom i Tijem te sinom Ivanom Lukom čine skladnu obitelj. Njihova ljubavna priča i dalje intrigira javnost, a mnogi ih smatraju jednim od najstabilnijih parova domaće estrade.

Nova životna faza poklopila se i s Jolinom nadolazećom pjesmom 'Od malih nogu', u čijem spotu sudjeluju upravo Iva i sin Ivan Luka. Iako je odlazak kćeri trenutno najveći izazov, obitelj se i ranije suočavala s teškim periodima, poput Aninog bolnog napadaja žučnog kamenca prije tri godine, no zajedništvo im je, kako ističu, uvijek najveći oslonac.