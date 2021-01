Snježana Mehun pokazala kako uživa s dečkom: 'Kako da ga ne volim?'

Poduzetnica Snježana Mehun često na društvenim mrežama pokazuje kako uživa svakog dana u društvu dečka Franza Schillingera. Par je proteklg vienda bio na bazenima u Opatiji, a Snježana je objavila selfie.

- Kreneš se fotografirati za Instagram i naravno, uvijek ti se netko uvali u kadar. Kažem ja Franzu nakon nekoliko minuta lupanja po mobitelu kako je na svakoj fotografiji sa mnom, cijelo vrijeme. Rekao je da zna, ali da izgleda dobro. Kako da ga ne volim, napisala je Mehun pokraj fotografije na kojoj pozira u jednodijelnom kupaćem kostimu, a Franz se smiješi iza nje u bazenu.

Podsjetimo, Snježana i Franz u vezi su dvije godine, a prvo su bili prijatelji.

Foto: Instagram

– Upoznali smo se preko zajedničkog poslovnog partnera. Iako svi samci traže partnere po barovima i klubovima, na kraju je mala vjerojatnost da na takvom mjestu upoznate kvalitetnu osobu - kazala nam je Mehun, koja smatra koja smatra da se kroz posao može bolje upoznati osobu i razviti dobar odnos.

– Kasnije mi je priznao da je odmah razvio strategiju kako da me” upeca” – iskrena je dizajnerica i pomalo iznenađena.

– Uopće nisam to tako doživjela. Prva reakcija je bila tipično muška – oduševljenje, komplimentiranje, ali onda je jednostavno stao s time i ponašao se čak sedam mjeseci skroz poslovno. Bili smo poslovni partneri i prijatelji sedam mjeseci prije nego što smo započeli vezu, bio je posve drugačiji – prisjetila se Snježana i dodala da su njezini prijatelji za njega od početka govorili da je pravi gospodin – dodaje čašu, izmiče stolac… Pripisali su to sredini iz koje on dolazi, a ona smatra da je stvar u nečem drugom. – Realno, to radi i moj sin i stvar je odgoja – objasnila je ona i kazala da joj je sve počelo biti sumnjivo kad je Franz odlučio dolaziti vikendima planinariti s njom na Sljeme. Od tada su nerazdvojni.