Našoj prezgodnoj pjevačici život je obilježila tragedija: Nema je često u javnosti, a evo i što danas radi

Pjevačica Helena Bastić u medijima se nije pojavljivala gotovo dvije godine. Fotografije s izbora za Miss Šibensko-kninske županje 2018. godine javnosti su bile mali podsjetnik da je ipak tu, da radi i da još uvijek stvara.

No, kako nam sama pjevačica kaže, nije nigdje nestala ove dvije godine već je ozbiljno prezaposlena. Odrađivala je koncerte i realizirala neke inozemne projekte - ali onda se dogodila situacija s koronavirusom koja je jako pogodila glazbenu industriju i produkcija je jednostavno stala.

- Moji inozemni projekti su stali. Ja ne mogu tamo, oni ne mogu do mene. Čak šest mjeseci sam radila probe za nastup s orkestrom, no sada je to sve propalo - kazala je Bastić koja je ove godine uspjela odraditi tek nekoliko koncerata i nije mogla sudjelovati na svim festivalima gdje je inače rado viđen gost. Izgubila je zbog toga gotovo sve prihode, a u sličnoj situaciji su i njezini suradnici i kolege.

Kaže, naravno da nije stale, još uvijek ima planove i snima, no ne zna kada će moći nešto objaviti - jer je pandemija sve usporila. Bez obzira na sve ovo i dalje ostaje optimistična.

- Znam da će sve ovo što nas je ove godine zadesilo proći i da ćemo svi moći nastaviti sa svojim poslovima koje je pogodila kriza - rekla nam je.

Inače, Helenu osim po atraktivnom izgledu, mnogi pamte i po hitu 'Tvoja ljubav' koji je izvodila dok je bila član grupe The Bastardz. Glazbu je zavoljela i ranije, kako je rekla jednom prilikom, pod utjecajem roditelja koji su imali eklektičan ukus. Pjevati je počela još u školskom zboru, a onda i u Zvjezdicama - sa sestrama Husar, Ivanom i Marijom, ali i Ninom Badrić, Nakon prekida dugogodišnje veze s jednim od članova benda The Bastardz, Zoranom Jegerom, napustila je bend i bacila se u solo vode.

U isto vijeme pogodila ju je velika obiteljska tragedija. Helena je, nažalost izgubila brata. Zbog toga se na neko vrijeme i povukla iz javnosti.

No, glazba je njezina prava ljubav, a medijsku eksponiranost ne voli, pa je stvarala daleko od očiju javnosti, pojavljujući se često samo na koncertima i na festivalima, što radi i danas. Iz gradske gužve Zagreba preselila se u Vodice gdje živi mirnije i to joj, kaže, potpuno odgovara.