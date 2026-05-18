Život eurovizijske pobjednice obilježila je borba s ovim poremećajem: 'Bilo je zastrašujuće'

Bugarska slavi, a Europa ima novu glazbenu kraljicu. U napetoj završnici 70. izdanja Eurovizije, održane 16. svibnja u bečkoj dvorani Wiener Stadthalle, 27-godišnja Bugarka Dara pomela je konkurenciju i donijela svojoj zemlji prvu, dugo sanjanu pobjedu. Njezina energična pjesma "Bangaranga" osvojila je srca publike i žirija diljem kontinenta, osiguravši joj uvjerljivih 516 bodova, daleko ispred drugoplasiranog Izraela s 343 boda. Trijumf je tim veći što je Bugarska na eurovizijsku pozornicu stupila nakon trogodišnje stanke, a pobjeda Darine Yotove, kako glasi njezino puno ime, označila je povijesni trenutak koji je ovu mladu umjetnicu iz Varne vinuo u zvjezdanu orbitu. Mnoge je zaintrigirao naslov pobjedničke pjesme "Bangaranga". To je riječ koja potječe iz jamajčanskog slenga i označava galamu, metež, pobunu ili, kako Dara voli reći, "neku vrstu prekrasnog nereda". No za pjevačicu značenje je kudikamo dublje i ukorijenjeno u njezinoj domovini. "Kad razmišljam što ona za mene uistinu jest, na najdubljoj razini, stalno se vraćam na kukere – drevni bugarski ritual gdje se muškarci odijevaju u izvanredne kostime od zvona, krzna i životinjskih maski te početkom godine prolaze kroz sela stvarajući najžešću moguću buku kako bi otjerali zle duhove. Ta energija je neodoljiva, gotovo zastrašujuća, a ipak je u potpunosti radosna i živa. To je 'Bangaranga'. To je buka i vatra i ritam kao sila dobra – da otjera tamu i prodrma sobu natrag u život", objasnila je Dara u jednom intervjuu. Njezina je pjesma, stoga, poziv na sretnu pobunu, prepuštanje energiji i prihvaćanje radosnog kaosa.

Tko je Dara, bugarska pobjednica Eurovizije?

Put do eurovizijskog trona za Daru je bio popločan napornim radom, upornošću, ali i neospornim glazbenim talentom. Rođena 9. rujna 1998. u Varni, na obali Crnog mora, Darina Nikolaeva Yotova odmalena je pokazivala sklonost prema glazbenom stvaralaštvu kao unutarnjem pozivu. Formalno obrazovanje stekla je u Nacionalnoj školi za umjetnost "Dobri Hristov", gdje se, pomalo iznenađujuće s obzirom na njezin današnji moderni pop-izričaj, specijalizirala za folklorno pjevanje. Upravo ta tehnička podloga i nevjerojatna kontrola glasa, proizašla iz tradicionalne bugarske vokalne tehnike, postali su njezin zaštitni znak i tajno oružje. Široj javnosti postala je poznata 2015., kada je sa samo sedamnaest godina sudjelovala u bugarskoj inačici showa "X Factor". Iako je natjecanje završila na trećem mjestu, njezina karizma i dominantna scenska prisutnost jamčili su joj svijetlu budućnost. Odmah nakon showa potpisala je ugovor s velikom izdavačkom kućom Virginia Records, a njezin debitantski singl "K'vo ne chu" postao je golemi radijski hit i najgledaniji videospot u Bugarskoj te godine. Od tog trenutka njezina karijera kreće isključivo uzlaznom putanjom. Hitovi poput "Nedei", "Thunder" i "Call Me" učvrstili su njezin status jedne od najvećih zvijezda u zemlji, a njezina glazba prikupila je više od 80 milijuna slušanja i pregleda. Svoj utjecaj na novu generaciju potvrdila je i kao najmlađa mentorica u showu "The Voice of Bulgaria", gdje su članovi njezina tima pobijedili čak dva puta, dokazavši da osim pjevačkog ima i izniman mentorski talent.

Darin najintimniji projekt do sada, album "ADHDARA" iz 2025. godine, označio je njezinu umjetničku evoluciju iz domaće pop zvijezde na umjetnicu s izraženim međunarodnim identitetom. Album je, kako je i sama otvoreno priznala, nazvan po činjenici da joj je u odrasloj dobi dijagnosticiran ADHD. Dara je u brojnim intervjuima otvoreno progovorila o svojoj borbi, psihološkom pritisku slave i mržnji s kojom se suočavala, ali i o snazi koju je pronašla u prihvaćanju sebe. "Taj album bio je o prihvaćanju svakog kontradiktornog dijela sebe: kaosa, osjetljivosti, vatre. Bilo je zastrašujuće i oslobađajuće u jednakoj mjeri", izjavila je Dara. Iako detalje privatnog života vješto čuva od javnosti, medijske stupce u domovini godinama je punila njezina strastvena i turbulentna veza s poznatim bugarskim reperom Papijem Hansom. Bili su jedan od najpopularnijih parova na bugarskoj sceni, a njihov prekid 2018. godine bio je pod stalnim povećalom javnosti. Ipak, bivši par iznenadio je sve odlukom da nakon prekida ostanu bliski prijatelji i nastave poslovno surađivati, tako pokazujući zrelost koja je rijetka u svijetu showbusinessa. Tamošnji mediji prošle su godine objavili da se pjevačica udala za svog dugogodišnjeg partnera, farmakologa i znanstvenika Ervina Ivanova.

Za Daru je pobjeda u Beču imala dimenziju koja nadilazi osobni uspjeh. "Ono što me pokreće jest ideja da Bugarska bude viđena. Stvarno viđena. Mi smo mala zemlja s golemom kulturnom dušom. Ako 'Bangaranga' može biti pjesma zbog koje će netko u Manchesteru, Madridu ili Berlinu uzeti mobitel i potražiti Bugarsku – njezinu glazbu, njezine ljude – onda sam već postigla nešto stvarno", sažela je pobjednica misiju s kojom je došla na najveću europsku glazbenu pozornicu i prvi put dovela Euroviziju u Bugarsku.