Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 184
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
ŽIVOT NA VAGI

Slijedi vaganje, a Josipa poručuje: 'Sad sve ovisi o tome hoćemo li se udružiti'

Foto: RTL
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
22.10.2025.
u 17:54

O svemu će odlučivati zelena linija, ali i odnosi u kući jer glasovi natjecatelja mogu preokrenuti sve

Nakon emotivnog tjedna punog preispitivanja odnosa, natjecatelji će večeras stati na vagu - ali rezultat možda neće biti ono najvažnije. U igri su savezi, taktike i kalkulacije za finale, a sve će se preliti na glasanje koje odlučuje tko ostaje, a tko napušta show. No trenerica ističe kako su svi ozbiljno prionuli poslu. „Mislim da se ova ekipica dosta dobro i drži, barem oni koji su zacrtali cilj za ulazak u finale. Možda ih tu i tamo nešto izbaci iz tračnica, ali više-manje su fokusirani na ono što žele. Vidjet ćemo sve danas na vagi, ovaj tjedan se stvarno treniralo i radilo se i mimo treninga“, kaže trenerica Mirna

Nakon što je Dominik u velikom izazovu osvojio mobitel i time stekao psihološku prednost, večeras su ponovno svi u istoj situaciji jer nitko nema nikakvu prednost. O svemu će odlučivati zelena linija, ali i odnosi u kući jer glasovi natjecatelja mogu preokrenuti sve.
„I danas će presuditi ono tko je s kim kakav i na koji način se povezao s drugima u kući. Ja sam se došao natjecati i svima sam na početku rekao da tu nagradu neću pustiti apsolutno nikome“, poručuje Dominik, a Josipa dodaje: „Sad su malo ipak planovi poremećeni, sve sad ovisi tko će koga pisati, odnosno, hoćemo li se udružiti, hoćemo li pisati jednu osobu ili kako - sve će se vidjeti.“

Josipa je u 'Život na vagi ušla sa 146 kg, a skinula je 57 kilograma: Evo kako danas izgleda, život joj se potpuno promijenio
1/15

I dok jedni kuju planove, drugi nisu toliko optimistični i naslućuju kraj svog puta u showu. „Već sam se vidio da ću uskoro proći sveti Rok i da ću se vidjeti u svojoj svetoj zemlji Dalmaciji“, misli Ante. Večeras će se pokazati hoće li se bivši plavci doista udružiti poput bivših crvenih i odigrati taktički - ili će emocije ponovno nadjačati kalkulacije. Jedno je sigurno - vaganje donosi velike preokrete! Ne propustite pogledati večeras u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo. 

Ključne riječi
RTL život na vagi showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja