Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 57
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SVE OSTALO NA GRANICI

UZNEMIRUJUĆA FOTOGRAFIJA Šok na granici! Carinici zaustavili automobil iz Srbije pa otvorili prtljažnik: Prizor ih je zapanjio

Foto: carina.gov.hr
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
17.03.2026.
u 11:28

Carinska uprava ponovno upozorava putnike da vrijede stroga pravila kada je riječ o unosu novca i zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta te da ih je potrebno poštovati kako bi se izbjegle visoke kazne.

Carinski službenici na graničnom prijelazu Stara Gradiška u dva su odvojena slučaja spriječili kršenje pravila pri ulasku u Europsku uniju. Jedan putnik kažnjen je zbog neprijavljene veće količine novca, a drugi zbog pokušaja unosa zaštićene životinjske vrste. 

Prvi slučaj dogodio se 14. ožujka 2026. godine. Državljanin Srbije, koji je vozio automobil bosanskohercegovačkih registracija, pokušao je ući u EU bez da prijavljivanja gotovine u iznosu od 33.450 konvertibilnih maraka. Budući da iznos prelazi dopuštenu granicu, bio je dužan prijaviti novac, što nije učinio. Zbog toga mu je izrečena kazna od 5100 eura. Iz Carinske uprave podsjećaju da svi putnici koji prenose 10.000 eura ili više (ili protuvrijednost u drugim valutama) to moraju prijaviti.

Drugi slučaj zabilježen je dan kasnije, 15. ožujka 2026. godine. Također državljanin Srbije, koji je vozio automobil austrijskih registracija, nije prijavio robu koju je unosio u EU. Tijekom pregleda vozila, carinici su u prtljažniku pronašli sirovu kožu s glavom smeđeg medvjeda koji je zaštićena vrsta i podliježe strogim pravilima. Zbog tog prekršaja izrečena mu je kazna od 1500 eura, a pronađena koža je oduzeta.

Ključne riječi
ilegalno zapljena carinska uprava

Komentara 4

Pogledaj Sve
Avatar Ričard
Ričard
12:16 17.03.2026.

Od Uskrsa 1991 iz tog pravca nič više ne iznenadi. Računaj sa naaaajgorim, pa morebit budeš iznenađen

Avatar nekakav
nekakav
14:21 17.03.2026.

zato smo mi sretni kad nam dođu lovci iz italije, pa posmicaju 10.000 ptičica, to je za nas elitni lovni turizam. rugao se lonac loncu, a oba imaju rupu.

PU
puran
11:59 17.03.2026.

Ćudno da nije se koža usmrdila.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!