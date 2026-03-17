UZNEMIRUJUĆA FOTOGRAFIJA Šok na granici! Carinici zaustavili automobil iz Srbije pa otvorili prtljažnik: Prizor ih je zapanjio

Carinski službenici na graničnom prijelazu Stara Gradiška u dva su odvojena slučaja spriječili kršenje pravila pri ulasku u Europsku uniju. Jedan putnik kažnjen je zbog neprijavljene veće količine novca, a drugi zbog pokušaja unosa zaštićene životinjske vrste.

Prvi slučaj dogodio se 14. ožujka 2026. godine. Državljanin Srbije, koji je vozio automobil bosanskohercegovačkih registracija, pokušao je ući u EU bez da prijavljivanja gotovine u iznosu od 33.450 konvertibilnih maraka. Budući da iznos prelazi dopuštenu granicu, bio je dužan prijaviti novac, što nije učinio. Zbog toga mu je izrečena kazna od 5100 eura. Iz Carinske uprave podsjećaju da svi putnici koji prenose 10.000 eura ili više (ili protuvrijednost u drugim valutama) to moraju prijaviti.

Drugi slučaj zabilježen je dan kasnije, 15. ožujka 2026. godine. Također državljanin Srbije, koji je vozio automobil austrijskih registracija, nije prijavio robu koju je unosio u EU. Tijekom pregleda vozila, carinici su u prtljažniku pronašli sirovu kožu s glavom smeđeg medvjeda koji je zaštićena vrsta i podliježe strogim pravilima. Zbog tog prekršaja izrečena mu je kazna od 1500 eura, a pronađena koža je oduzeta.

Carinska uprava ponovno upozorava putnike da vrijede stroga pravila kada je riječ o unosu novca i zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta te da ih je potrebno poštovati kako bi se izbjegle visoke kazne.