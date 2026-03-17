Skandal na estradi! Krankšvester žestoko optužuju Yem: Dužni su nam novce, a ignoriraju nas

Hrvatski hip hop sastav Krankšvester na svom je Instagram profilu objavio razloge zbog kojih su prekinuli suradnju s izdavačem Yem. Iznenadili su javnost objavom kako im izdavač duguje novac te su demantirali kuloare u kojima se širila priča kako Krankšvester duguje novac izdavaču. U nastavku je objava Krankšvestera, a za komentar smo zamolila i Zvonimira Pušića i z Yema i njegov odgovor ćemo objaviti kada ga dobijemo.

"Kao što je mnogima već dulje vrijeme poznato, nakon višegodišnje suradnje napustili smo yem o čemu smo prošle godine i obavijestili sve naše pratitelje na društvenim mrežama. Budući da smo tijekom proteklog perioda naišli na više različitih tumačenja našeg odlaska, od kojih su se neka pokazala i profesionalno štetnima za nas, odlučili smo javno obznaniti razloge odlaska zbog kojih smo, na kraju krajeva i podigli tužbu. Temeljni razlog odlaska bila je netransparentnost, a po odlasku smo doznali i razmjere te netransparentnosti koja je u prvom redu vezana za novac od streaming prava. S obzirom na to da kolaju verzije priče prema kojima mi Zvoni Pušiću dugujemo novac, želimo jasno dati do znanja da se radi o kompletnim izmišljotinama, štoviše, istina je upravo suprotna. Novac se duguje nama jer izvještaji o zaradi rijetko se ili nikada nisu podnosili već se isplaćivalo stihijski i isključivo na naš zahtjev, potrebni ugovori nisu postojali, a takvo se ponašanje nastavilo i nakon odlaska pa se obaveze već mjesecima bahato ignoriraju ili nam njegov odvjetnik predlaže rokove kojih se Pušić ne drži. Nakon više neuspjelih pokušaja da cijelu ovu situaciju riješimo izvansudski, bez suvišne drame i u nadi da će tako obje strane namiriti svoja potraživanja, Pušić je sve to, iz nama nejasnih i u konačnici irelevantnih razloga odbijao učiniti.

Budući da nitko ozbiljan nema vremena za ove djetinjaste ispade, tantrume i igre, podigli smo tužbu da cijelu priču za Pušića razriješe odrasli ljudi. I za kraj tu je i problem dvaju albuma koji su i dalje pod etiketom yema. Naravno, odlučili smo preuzeti kontrolu i nad tim albumima jer u svojoj 'šutljivosti', Pušić ne samo da ignorira prijedloge dogovora već i svoje obaveze pa više od godinu dana nije isplatio novac od streaminga. Ne pada nam na pamet ostavljati albume u vlasništvu neodgovornog izdavača koji ovako bahato krši temeljna prava. Ovakvim postupanjem Pušić je izigrao naše dugogodišnje povjerenje. Umjesto da profesionalno i u skladu sa svojim obavezama podmiri svoje dugove i plati što nam je dužan, on nepotrebno zavlači i prisiljava nas da se bavimo stvarima kojima se izvođači u poslovnom odnosu s ozbiljnim izdavačima nikada ne bi trebali baviti.

Osim toga, nemamo ni najmanju namjeru slobodno tumačiti razloge upornog zatajivanja činjenica i podataka o zaradi (što se nastavilo i nakon raskida poslovne suradnje), ali vjerujemo da će suđenje barem donekle razjasniti sve nedoumice i Pušićeve neobjašnjive poteze. Ono što znamo je ono što otkrili nakon što smo provjerili ugovore, međusobne prepiske, uplate i isplate te ostali neugodno iznenađeni, a sve to ukazuje na razinu neprofesionalnosti koju, najblaže rečeno, smatramo neprihvatljivom. Kako bismo izbjegli sve buduće nedoumice oko našeg odlaska, odlučili smo s ovom pričom izaći javno. U iščekivanju njegovog odgovora i ponovnog izvrtanja činjenica, nadamo se što bržem rješavanju ove situacije koja nam je već nepotrebno oduzela previše vremena", napisali su iz hip hop benda na svojim društvenim mrežama.