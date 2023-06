Slavni svjetski TV producent otkrio: 'Od sada sam i službeno Hrvat, dobio sam državljanstvo'

Pete Radovich (45) kreativni je direktor na jednoj od najjačih američkih TV kuća, CBS-u, pokriva neke od najjačih sportskih događaja u SAD-u poput NFL-a i njegova finala, slavnog Super Bowla, zatim sveučilišne košarkaške lige NCAA, golfa, ali i nogometnu Ligu prvaka. No, sve ovo je već poznato, kao i da je izrazito poznat u Americi, a sada možemo reći i da je i službeno Hrvat.

Naime, Pete posljednjih nekoliko godina puno vremena provodi u Hrvatskoj, a prošlog vikenda došao je i na Sunset Media festival u Zadru gdje je otkrio vijesti o dobitku hrvatskog državljanstva.

- Danas sam dobio hrvatsko državljanstvo! Obavijestili su me iz veleposlanstva, tako da sam od sada službeno Hrvat! – rekao je, piše 24 sata.

Inače, Peteov je otac s Kaprija kraj Šibenika, a majka s Pašmana. Otkrio je i koliko mu znači ovo državljanstvo.

- Dobivanje državljanstva velika mi je stvar, svi ga u obitelji imaju, i sestra, a ja sam bio zauzet s puno toga i stalno govorio 'budem, budem'... Eto, doznati takvu vijest kad sam tu, u Zadru, jako je emotivno – rekao je te dodao da će i dalje nastaviti dolaziti u Lijepu našu. Ovu priliku iskoristio je i kako bi najavio prvi film koji će emitirati kao Hrvat, a bit će s Hrvatima u glavnim ulogama.

VEZANI ČLANCI:

Dokumentarni serijal "Football must go on" prati nogometaše ukrajinskog Šahtara kroz sezonu u Ligi prvaka te je ponajviše fokusiran na sportskog direktora Darija Srnu i trenera Igora Jovićevića.

- Na jesen će se emitirati, dvije su epizode gotove, treću treba samo finalizirati, a bit će četiri ili pet nastavaka. Još prije četiri dana smo snimali. Još nikad nisam pred toliko ljudi pokazao nedovršeni rad - rekao je Radovich u Zadru pa opisao kako je došlo do te ideje:

- Moj je posao tražiti priče i oko utakmica. Počeli smo raditi dokumentarac o Šahtaru u Ligi prvaka. Kako taj klub vodi Hrvat, Srna, a Hrvatska je malo selo gdje svatko svakoga poznaje, došao sam do Darija, nazvao ga, objasnio mu što želim i u prvom je telefonskom razgovoru rekao: 'Pete, imaš što god želiš!'. Pratili smo ih cijelu sezonu u Ligi prvaka, snimali smo još i prije nekoliko dana u Kijevu – rekao je.

Podsjetimo, producent hrvatskih korijena u ugovoru s poznatom televizijskom mrežom ima dogovoreno da svake godine na rasporedu ima pet tjedana za posjet domovini, a na ovom festivalu gostovao je i godinu prije gdje je iskazao želju i da napravi film o Luki Modriću.

VIDEO Nina Violić otkrila zašto nikada nije igrala u sapunicama: Bilo me strah, za glumce je to užasno