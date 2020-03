Slavni redatelj o vezi s pokćerkom:Supruga je rekla da sam silovao mentalno zaostalu, malodobnu djevojku

Nakon što su mu mnogi izdavači odbili izdati knjigu, zbog optužbi da je spolno zlostavljao glumice na setu, te da je seksualni predator zbog veze s pokćerkom Soon Yi, američki redatelj Woody Allen je ipak uspio objaviti svoje memoare pod nazivom 'Apropos of Nothing'.

Allen se u knjizi osvrnuo na vezu sa Soon Yi, te je poprilično negativno pisao o bivšoj supruzi Miji Farrow i njezinoj reakciji na cijelu situaciju. Isto tako je komentirao i optužbe bivše supruge da je silovao njihovu kći Dylan, za što ga je okrivio i sin, novinar Ronan Farrow.

Redatelj navodi i da je Farrow svoju kći Soon Yi, koju je posvojila dok je bila u braku s drugim suprugom Andreom Previnom zlostavljala psihički i fizički, te da nikada nije bila sretna ako bi on komunicirao s njom.

Foto: Profimedia

Osim toga, napominje da u početku nije bio blizak sa svojom pokćerkom, a tvrdi da je to zato što on i Mia nisu živjeli zajedno iako su zajedno proveli čitavo desetljeće.

Mnoge paragrafe iskoristio je kako bi opisao grozan odnos između Farrow i Soon Yi, navodeći da su se uvijek svađale, te da je njegova bivša supruga bila stroga i nestrpljiva i uz to imala naglu narav.

Tvrdi da nije htio graditi roditeljski odnos sa Soon Yi za koju je mislio da je tiha i dosadna, te je predložio Farrow da ju pošalje psihijatru jer je previše povučena. No, ona mu je kazala da ju pozove na košarkašku utakmicu, jer nitko s njim nikada nije htio ići.

Tijekom te utakmice razgovarao je s Previn koja je tada već išla na fakultet, a ona mu je otkrila da se ne slaže s majkom.

Foto: PA/Pixsell

- Shvatio sam da ona nije prazna mlada žena kakvom ju je Mia predstavljala, nego inteligentna i razumna - napisao je redatelj.

Navodi da su nakon toga konstantno išli na utakmice zajedno, ali ništa se nije dogodilo dok jedne večeri nisu zajedno gledali film 'Sedmi pečat' redatelja Ingmara Bergama. Woody ju je poljubio, a ona mu je uzvratila.

Priznao je da je za to vrijeme još uvijek održavao vezu s Farrow, ali da su za vrijeme snimanja njegova filma Soon Yi i on počeli imati ozbiljan odnos.

Sve je implodiralo oko 1992. kada je Mia pronašla erotske fotografije svoje kćeri u Allenovom ormaru. Tog jutra je pozvala svu djecu za stol i objasnila im situaciju, Allen tvrdi jako detaljno. Toliko detaljno da je tada četverogodišnji Ronan ljudima koje je sretao govorio kako mu otac j*** sestru. Mia je, navodi Allen odmah istog dana sjela za telefon i zvala ljude objašnjavajući im da je redatelj silovao njezinu mentalno zaostalu malodobnu kći.

Farrow ga je potom nazvala usred noći i vrišteći na telefon govorila kako se Soon Yi osjeća užasno zbog svega i želi se ubiti. Allen kaže da joj je povjerovao jer je dobra glumica.

Smatra da su zbog te situacije mnogi pogrešno shvatili da je on zapravo silovao svoju kći Dylan, no ona i dalje tvrdi da to nije povezano i jako dobro se sjeća očevog prijestupa, također tvrdi da ju nitko nikada nije nazvao kako bi provjerili navode iz knjige.