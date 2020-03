Lidija završila u suzama nakon svađe s Alenom: 'Jako me povrijedio, razočarana sam'

U utorak navečer u showu 'Brak na prvu' parovi su proveli prvo zajedničko jutro na bračnom putovanju. I dok su Gogi i Dejanu cvjetale ruže, a Luka je Nadiji priznao da je zaljubljen, Lidija i Alen iskusili su prvu bračnu svađu, a trzavice su se pojavile i među drugim parovima.

Lidija i Alen su preko noći postali kao pas i mačka, sve njihove različitosti isplivale su na površinu i pokazale da se u njihovom slučaju suprotnosti nimalo ne privlače. Naime, Vinkovčanki je zasmetalo što je suprug ne sluša dovoljno, dok je Alenu raspoloženje kvarilo što ona previše priča.

Foto: RTL

„Stalno mi upada u rečenicu i ne dozvoljava da završim. Uopće ne sluša, ona vodi monolog. Ima li neki botun gdje se gasiš? Ti ne staješ, stani malo na balun!“, kazao je Splićanin Lidiji, koju je to izbacilo iz takta pa je zaplakala.

„Ja nisam došla ovdje 'stajati na balunu' i mrzim kad mi to netko kaže i kad me smiruje. Možda ja tebi jesam previše, ali ja želim nekoga kome neću biti previše. Jako si me povrijedio i razočarana sam. Među nama nema nikakve kemije“, kroz suze je rekla Lidija te je par odlučio nekoliko sati provesti odvojeno. No ipak, nešto kasnije dali su si još jednu priliku otišavši zajedno na izlet.

Male trzavice imali su Gordana i Milan jer je Milan nakon tuširanja ostavio neurednu kupaonicu. „On je dugogodišnji samac, a mi žene pazimo na detalje. Ručnik na podu, pidžama na kvaki, čarape kraj kreveta… Ja mu to ne zamjeram, ja ga samo upozoravam“, izjavila je Gordana, koja voli da je sve uredno i čisto.

Foto: RTL

„Nisu to neke greške, ali su sitnice i drago mi je da mi je to rekla. Ona je jako pažljiva i stalo joj je do sitnica koje ja zanemarim. A volio bih da to potraje i nakon showa“, otkrio je Milan, kojem se Gordana sve više sviđa. Malo kasnije, proveli su lijep dan u Motovunu.

S druge strane, romantika kod Gordane M. i Dejana je u uzlaznoj putanji pa su supružnici proveli prekrasan dan na plaži.

„Baš ništa nisam našao da smo kontra. Mogu zamisliti da smo svaki dan skupa i da uđe u moj život“, priznao je Dejan, a jednako se osjeća i njegova supruga: „Baš nam je prekrasno!“

Još jedan par kod kojeg je zaiskrilo na samom početku, a sad su se pojavili i dublji osjećaji su Nadia i Luka.

Foto: RTL

„Jako je lijepa, privlači me, ali ne znam privlačim li ja nju jer mi još nije dala poljubac. Ja očekujem da me žena voli. Malo sam ljubomoran, hoću tvoju pozornost. Jako sam se zaljubio u tebe. Molim te, posveti mi se“, kazao je Luka u nadi da njegova odabranica osjeća isto.

„Luka je rekao da će dati sve od sebe da me osvoji, to i radi, i u dobrom je smjeru. Zaljubljena sam u Lukinu osobnost, u to što je zaigran, pun ljubavi i spreman dati tu ljubav. Dat ću sve od sebe da Luka i ja postanemo jedno“, priznala je Nadia, no pusa još uvijek nije pala!

U međuvremenu su Nikolina i Adam, Valentina i Marinko zajedno roštiljali, družili se i pokušali se zbližiti, no kod njih sve ide sporo i osjećaji još nisu u potpunosti definirani.

Foto: RTL

„Živcira me kad me zagrli jer se još nisam opustila, ali prija mi kad muškarac kuha“, kazala je Nikolina. Adam primjećuje da se ona još uvijek nije opustila, ali vjeruje da polako kreću prema tome.

Hoće li se Nadia i Luka napokon poljubiti, mogu li se Lidija i Alen pomiriti i hoće li se roditi ljubav između Nikoline i Adama – pogledajte u srijedu u 20 sati na RTL-u!