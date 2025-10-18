FOTO Liječnica iz Braka na prvu o cijeni taksija u Grčkoj: 'To mi je bilo i čudno i smiješno'

Razdoblje godišnjih odmora i pojačanog putovanja već je opasno iza nas, a za sve one koji su mislima u ljetu te se na taj način pokušavaju riješiti ovog naglog zahlađenja još ćemo vas malo podsjetit na to razdoblje. Ovaj put idemo na destinaciju koja vrišti "ljeto, more, sunce i plaže", a radi se o Grčkoj. Svoj ovogodišnji odmor tamo je provela naša poznata liječnica, influencerica i voditeljica Petra Meštrić koju smo upoznali u showu "Brak na prvu". Petra je tako cijeli rujan objavljivala zaostale fotografije i videozapise iz sunčanog Mykonosa te svojim objavama mnoge navela da razmišljaju o tome kako bi mogli posjetiti Grčku. Liječnici je ovo bio prvi posjet ovoj zemlji, a priznaje da je dugo o ovoj destinaciji sanjarila.

"Grčka mi je već dugo bila na listi želja - svi pričaju o njihovom moru, hrani i posebnoj atmosferi, dobrim cijenama, a ja sam stalno odgađala. Ove godine sam odlučila, idem i gotovo", kaže Meštrić koja je inače velika putoholičarka, a o svakom svom koraku obavještava pratitelje na društvenim mrežama. Upravo su oni prvi imali priliku primijetiti da je Petra na Mykonosu bila krajem kolovoza te da je njezin odmor trajao sedam dana. No, ono što nije otkrila na društvenim mrežama jest da joj je društvo pravio dečko. Par je bio smješten u hotelu Noir Mykonos koji je influencerica i pokazala na svojim objavama te mnoge oduševila.

Liječnica i sudionica showa "Brak na prvu" sedam dana u kolovozu je provela na popularnom otoku na Egejskom moru

"Hotel je bio uredan, imao je bazen i jacuzzi, i to mi je zapravo najviše značilo jer na plažama u centru zbog gužve nisam mogla normalno boraviti. Smještaj nije bio u samom Mykonos Townu, nego malo vani, pa sam se svaki put morala dobro potegnuti da dođem do centra. Malo naporno, ali imalo je i svojih prednosti, mir i tišina kad god mi je trebalo", ističe liječnica koja je osim odmoru, na ovom putovanju, najviše vremena posvetila i obilasku Mykonos Towna.

"To je bio vrhunac mog putovanja. Svaka ulica, svaka crkvica, sve te bijele kuće s plavim vratima i balkonima punim cvijeća. Mogla sam satima lutati i uvijek pronaći nešto novo. Naravno, obišla sam i vjetrenjače te Little Venice, koje su neizostavne. Little Venice mi je bio poseban doživljaj. To izgleda doslovno kao iz bajke. Uđeš u neki kafić, a stolovi su ti postavljeni na stijeni, praktički na samoj obali. Imaš osjećaj kao da sjediš na vodi - baš kao mala Venecija. I onda dođe val, zalupi o stijenu i pola terase bude mokro, a ti sjediš, piješ koktel i smiješ se jer si i ti sav poprskan. To je atmosfera koju se ne može opisati, mora se doživjeti", opisuje influencerica koja je djelić atmosfere pokazala već ranije na društvenim mrežama.

Osim toga, na Mykonosu se posebno ističu plaže, a Petra je bila na Principote Beachu na koji se uputila više zbog doživljaja nego zbog kupanja. Naravno, prošetala je i Nammos Villagem, luksuznim kompleksom s buticima i restoranima za koji kaže da vrijedi vidjeti, čak i ako nemaš namjeru obaviti shopping.

Petru smo pitali i kako je zamislila svoj odmor, odnosno što za nju znači otići na odmor u Grčku. "Rekla sam da idem na Mykonos da se odmorim. Svi prijatelji su mi odmah rekli - otkaži, Mykonos nije destinacija za odmor. Ali ja sam ipak otišla. Najviše sam šetala i istraživala grad, probavala hranu i uživala u atmosferi. Kupala sam se u hotelu, u jacuzziju i bazenu. Pokušala sam otići na jednu plažu (glavnu gradsku uz šetalište), ali gužva je bila takva da nisam mogla doći ni do mjesta. Navečer sam najčešće odlazila u grad, na večeru i laganu šetnju", opisuje te ističe da je na otoku noćni život vrlo intenzivan i nikada ne prestaje.

Posebne teme bile su nam i cijene i savjeti. Petra tako kaže da joj se najsmješnija situacija dogodila s taksijima. "Vozila sam se 2 kilometra za 40 eura. Poslije sam se vozila pola sata i platila 50 eura. Nikakve logike. Kasnije sam saznala da je to tako. Država je odredila da sve vožnje stoje oko 40 eura, osim ako je bolji auto, onda je 50 (možda su me i lagali). To mi je bilo i čudno i smiješno u isto vrijeme", čudi se te dodaje i da je od taksista dobila puno preporuka. "Dva dana prije odlaska vozio me jedan mladi grčki taksist i usput mi dao hrpu savjeta - gdje su skrivene uvale, najbolja mjesta za kupanje, što još obići... ali što ti to vrijedi kad već sutra pakiraš kofere? Malo mi je bilo žao što to nisam znala ranije", govori te lokalno stanovništvo opisuje kao jako toplo i srdačno.

Što se savjeta tiče, Petra ih posebno napominje. Tako da ako planirate na Mykonos pažljivo čitajte. "Prvo - udobne sandale. Ja sam pametno krenula u štiklama i ubila se hodajući po kamenim pločama i stepenicama. Na kraju sam morala kupiti japanke na pijaci za 10 eura. Kod kuće već imam pun stan japanki, ali eto, sad imam još jedne - s Mykonosa. Taj dan sam nosila plavu haljinu i baš mi je ta kombinacija ostala u sjećanju. Drugo - pripremite se na cijene. Ležaljke na plaži su dosta skupe posebno Principote Beach koja je jako razvikana (150€), ručak za dvoje u restoranu 100+ eura ako ne paziš, kava 4-5 eura. Ali postoje i jeftinije varijante – souvlaki za 5 eura, grčka salata za 10-12 eura. Googlajte gdje idete. Treće - prijevoz. Taksiji su preskupi, pa se isplati razmisliti o rentanju quada ili auta. Ali treba računati na uske ulice, vožnju "pod ručnom" i problem s parkingom. Javni prijevoz iskreno nisam puno vidjela, pa je najbolje raspitati se na licu mjesta", naglašava, ali i napominje:

"I još nešto, istraživanjem se mogu pronaći odlični hoteli i resorti s vrhunskom uslugom po pristojnim cijenama. Samo treba imati na umu da dosta dodatnih stvari, koje kod nas uzimamo zdravo za gotovo kao uključene, oni tamo dodatno naplate".

Što se cijena tiče, bivša kandidatkinja showa "Brak na prvu" naglašava da je Mykonos skuplji od prosjeka, ali i da uz dobru pripremu i obraćanje pozornosti na cijene i što uključuje usluga koju ste platili, ne morate bankrotirati na odmoru.

Grčka je poznata i kao gastronomski raj, a to potvrđuje i naša sugovornica. "Što se gastronomije tiče, stvarno vrijedi probati lokalnu hranu. Njihov kebab, razna jela s povrćem, umaci na bazi jogurta, pa taj njihov flatbread - prefin je, bilo natopljen nečime ili posluženi samostalno. Jedino što bih savjetovala jest da obratite pažnju na začine. Na primjer, meni kopar baš ne paše, a oni ga dosta koriste. Tako da sam znala naručiti jelo i onda mi ga je baš to pokvarilo. Zato uvijek malo pročitajte što sve ide unutra. Ako izbjegnete ono što ne volite, uživat ćete maksimalno jer grčka kuhinja je stvarno odlična i fora za probati", kaže.

Znamo da je Petra velika putoholičarka, a onda je do sada prošla puno destinacija. "Općenito, vjerujem da nikad neću zaboraviti mjesec dana u Americi - Las Vegas, Grand Canyon, Arizona, New York... To je bilo posebno iskustvo. Dubai isto, pa razni dijelovi Europe koje sam obišla. Italiji se uvijek rado vraćam, a posebno mi je draga Azurna obala: Cannes, Monte Carlo, Saint-Tropez. Sjećanja vežem i uz St. Moritz. U principu, svugdje ti je dobro ako imaš istraživački duh i želju da vidiš i doživiš nešto novo, svako mjesto nosi neku svoju posebnu priču", kaže te dodaje da i sada već planira iduće putovanje te da bi voljela da se radi o nekoj egzotičnoj zemlji. "Putovanja su ono što me puni i daju mi inspiraciju", zaključuje, a mi liječnicu pitamo i nosi li putnu ljekarnu te što bi s profesionalne strane savjetovala svakom putniku da ima sa sobom. "Za mene je jako važno znati spakirati putnu ljekarnu pa se uvijek držim ovih točaka. U nju obavezno stavljam lijekove za povišenu temperaturu i za probavne tegobe.

Tablete protiv bolova su "must". Ja uvijek nosim paracetamol jer je nježniji za želudac, a može riješiti glavobolju, bolove u mišićima i temperaturu. Dobra opcija je i ibuprofen, ali njega trebaju izbjegavati osobe s gastrointestinalnim tegobama. Putna dijareja, mučnina... svi smo to barem jednom doživjeli. Zato ja u svoju torbu obavezno stavljam probiotike, aktivni ugljen, nešto za mučninu (Dimenhidrinat - posebno kod mučnine u vožnji), loperamid za proljev (ali nikako kod proljeva praćenih visokom temperaturom) te praške za oralnu rehidraciju. Naravno, i dovoljno tekućine - najbolja je voda. Uvijek nosim i flastere svih veličina, Octenisept ili sličan antiseptički sprej, gaze, zavoje, flastere za žuljeve, škarice i kremu za opekline. Na put ne krećem bez kreme s visokim zaštitnim faktorom (SPF 30+), preparata za njegu kože nakon sunčanja (panthenol, aloe vera) i dovoljno rehidracije. Realno, znam da će se dio nas "spržiti" već prvi dan, pa bolje da imam sve spremno. Repelenti protiv komaraca i krpelja su također obavezni. U ručnoj torbi uvijek valja ponijeti i sve lijekove koji se redovito koriste", ističe te dodaje da često u putnu torbu doda i: umjetne suze, kapi za nos, digitalni termometar, dezinfekcijske maramice i gelove, obične maramice, rukavice za jednokratnu upotrebu, zaštitne maske i dodatke prehrani i suplemente koje inače koristi.