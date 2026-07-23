Slavna manekenka (53) pokazala seksi tijelo i kupanje u toplesu! Uživa sa 17 godina mlađim suprugom

Heidi Klum ponovno je privukla pozornost pratitelja prizorima s odmora. Slavna njemačka manekenka i televizijska voditeljica, koja je u lipnju proslavila 53. rođendan, na Instagramu je objavila snimku s tropske plaže čiju lokaciju zasad nije otkrila. U videu se kupa u moru u toplesu, odjevena samo u donji dio bikinija zebrastog uzorka, a društvo joj pravi pas Fritz. Uz snimku je kratko napisala: "Napokon." Klum je posljednjih godina više puta otvoreno govorila o opuštenom odnosu prema vlastitom tijelu i starenju. U nedavnom intervjuu za Us Weekly priznala je da se njezino tijelo tijekom godina promijenilo te da danas više ne nosi veličinu traperica 24, kakvu je nosila u mlađim danima. Kaže i da joj je upravo suprug, glazbenik Tom Kaulitz, pomogao da drukčije gleda na promjene koje dolaze s godinama.

"Suprug je bio prvi koji mi je to rekao. Kazao mi je: 'Trebala bi više jesti, bolje bi izgledala s malo više oblina.' Pomislila sam: 'Što?' U ovoj industriji to vam nitko nikada ne govori jer se uvijek očekuje da budete mršaviji", ispričala je Klum. Dodala je da danas, kada pogleda svoje stare fotografije, razumije što joj je Kaulitz želio reći te smatra da s nekoliko kilograma više izgleda proporcionalnije. Otkrila je i kako najradije provodi slobodno vrijeme. Za razliku od ljudi kojima su za opuštanje potrebni podcasti, serije, filmovi ili glazba, Klum kaže da joj je dovoljno promatrati nebo i boraviti uz more. "Volim gledati u nebo. To nešto učini mom mozgu. Volim biti u svojim malenim tangama, kupati se u toplesu, plivati i osjećati se slobodno, a zatim jednostavno ne raditi ništa", rekla je. Ipak, naglasila je da takve trenutke bira na mjestima na kojima ima dovoljno privatnosti.

Foto: Instagram

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"Naravno, ne radim to pred gomilom ljudi u odmaralištu. Suprug i ja uvijek izgledamo kao tipični njemački turisti sa svim svojim torbama i rekvizitima za plažu. Imamo suncobrane, stolice i prijenosne hladnjake i ostajemo cijeli dan. Hodamo kilometrima uz obalu dok ne pronađemo svoje mjesto. To je najbolji osjećaj", ispričala je Klum. Na najnovijoj snimci društvo joj pravi Fritz, pas kojeg je udomila početkom travnja. Klum je tada otkrila da je šestomjesečnog psića pronašla u privremenom centru za udomljavanje pokraj filmskog studija. Ondje je bilo više od 50 pasa, a Fritz je ostao među posljednjima koji nisu pronašli novi dom.

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"Kako je dan odmicao, većina pasa pronašla je dom, ali ova mala čupava loptica još je sjedila u kavezu. Morala sam malo nagovarati supruga jer znam da je bio u pravu, ali jednostavno ga nisam mogla ostaviti ondje", napisala je tada. Dolazak Fritza bio je posebno emotivan nakon teškog razdoblja kroz koje su Klum i Kaulitz prošli 2023. godine. U veljači te godine uginuo je njihov 15-godišnji njemački kratkodlaki ptičar Capper, a samo tri tjedna poslije i četverogodišnji irski vučji hrt Anton. U približno isto vrijeme uginuo je i Stitch, pas Tomova brata blizanca Billa Kaulitza.