Marijana Mikulić otkriva kako doista izgleda njezin godišnji odmor: 'Kuham, perem, molim da više ne izgovaraju...'

Glumica Marijana Mikulić pokazala je kako izgledaju njezini ljetni dani daleko od poslovnih obveza. Na Instagramu je podijelila fotografije iz Širokog Brijega, gdje vrijeme provodi s obitelji, a na nekoliko fotografija pozira s najmlađim sinom Jakovom. Široki Brijeg i ranijih je godina bio jedno od mjesta na kojima glumica provodi ljetni odmor i vrijeme s obitelji. “Ima nešto vrjednije od zlata. To su tvoje ruke oko moga vrata. Da se ne lažemo, moj odmor izgleda kao odmor većine mama južno od Dolomita. Kuham, perem, molim da više ne izgovaraju MAMAAA. Ali sam svjesna da imam luksuz da mogu imati taj odmor, biti s djecom bez obaveza. Mirno piti kavu barem tih par dana. A i taj luksuz da me još trebaju, da me zovu, grle, neće još dugo trajati. Imam jednog koji već sve to izbjegava u širokom luku”, napisala je.

“Zato se trudim pokušati to osvijestiti. I grliti se grliti, i gledati stotisućiti put kako rone i skaču bombe uz popratni 'mamaaaa MAAAMAA vidi ovooo'. Kako izgleda tvoje ljeto? Jel svugdje prisutan fenomen 'maaamaaa vidi ovo'?? Molim da komentiraju samo oni koji nemaju podršku, oni koji nemaju chill dok su djeca kod baba i didova. Živjele sve mame ratnice. I male ruke oko vrata”, dodala je.

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Podsjetimo, Marijana i njezin suprug Josip Mikulić ove godine obilježavaju 20 godina braka, a zajedno imaju trojicu sinova – Ivana, Andriju i Jakova. Glumica je i ranije otvoreno govorila o obiteljskom životu, majčinstvu i izazovima s kojima se susretala tijekom godina. Nedavno je u podcastu “Nema labavo by IN magazin” iskreno progovorila i o teškom razdoblju kroz koje su ona i suprug prošli. Priznala je da je u jednom trenutku osjećala kako više nema snage sama nositi teret svakodnevice, obiteljskih obveza i brige o djeci. “Ja sam bila ta koja je sve vukla i jednostavno sam u jednom trenu shvatila – pa nemam ni ja više snage vući sve, mene, tebe, djecu, kuću, puno. Daj ono malo”, rekla je. Posebno zahtjevno bilo je razdoblje kada je njezin suprug zbog posla otišao u Njemačku, gdje je proveo godinu dana.

“I to nas je nekako baš... I kad je on otišao u Njemačku, baš je bilo preteško, ali nakon toga smo se nekako, ono, sjeli smo, skupili se kao – je l’ idemo mi dalje ili ne idemo”, ispričala je. Supružnici su tada, kako je objasnila, odlučili otvoreno razgovarati o tome kako nastaviti zajednički život i ponovno se posvetiti svojem odnosu. “Ako idemo, i kako ćemo? Strategija? Idemo, dejtovi ponovno. Što ćemo? Idemo nas dvoje sami, izlasci...”, kazala je. Na kraju je istaknula da ih je upravo prolazak kroz teško razdoblje na kraju dodatno povezao. “I nekako nas je to, kako smo se polomili, tako da imamo osjećaj da smo izašli jači iz svega toga”, zaključila je Marijana.