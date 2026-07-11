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PREZGODNA HEIDI!

Svjetski slavna manekenka (53) otkrila kakve joj savjete o izgledu daje 17 godina mlađi suprug

Foto: Instagram
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VL
Autor
Vecernji.hr
11.07.2026.
u 09:00

Tom je zaslužan za to što je utjecao da Klum s više samopouzdanja prihvati svoju puniju figuru.

Heidi Klum, jedna od najpoznatijih svjetskih manekenki, progovorila je o odnosu prema vlastitom tijelu i pritiscima s kojima se godinama susretala u modnoj industriji. Njemački supermodel, glumica i televizijska zvijezda, koja je u lipnju proslavila 53. rođendan, otkrila je kako je upravo njezin suprug Tom Kaulitz utjecao na to da s više samopouzdanja prihvati puniju figuru. Klum je od 2019. godine u braku s 36-godišnjim glazbenikom, članom benda Tokio Hotel. U razgovoru za Us Weekly ispričala je kako joj je suprug prvi rekao da ne mora težiti izrazito mršavom izgledu, kakav se u modnoj industriji često nameće kao ideal. “Mislim da s godinama izgledamo bolje kada nismo tako mršavi. Moj suprug prvi mi je to rekao. Kazao mi je: ‘Trebala bi više jesti, bolje bi izgledala da imaš malo više mesa na kostima’”, ispričala je Klum.

Bivša Victorijina anđelica priznala je da ju je taj komentar u početku iznenadio, ponajprije zato što se u svijetu mode takav savjet gotovo nikada ne čuje. Kako je rekla, od manekenki se uglavnom očekuje da budu još mršavije, bez obzira na to kako već izgledaju. Danas, međutim, smatra da je Kaulitz bio u pravu. “Kada pogledam fotografije, pomislim: ‘U pravu je.’ Proporcionalno izgledam bolje kada sam punija”, rekla je Klum. U istom razgovoru osvrnula se i na sve rašireniji trend korištenja lijekova za mršavljenje, među kojima se najčešće spominje Ozempic. Klum je jasno poručila da je takav pristup ne privlači. “To me uopće ne zanima”, rekla je.

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Zvijezda showa Project Runway prisjetila se i početaka karijere, kada se morala nositi s kritikama i etiketama koje su joj nametali drugi. Prije nego je 1998. godine osvanula na naslovnici prestižnog izdanja Sports Illustrateda, mnogi su je smatrali tek “kataloškom manekenkom”. No upravo je taj uspjeh bio jedan od trenutaka koji joj je otvorio vrata svjetske modne scene. Klum ne skriva da put do uspjeha nije bio jednostavan. Ispričala je kako su je pojedini fotografi tijekom snimanja znali dovesti do suza, govoreći joj da ne radi dovoljno dobro. Osim toga, slušala je i komentare da je “predebela”, što joj je u mladosti dodatno otežavalo probijanje u industriji koja je često nemilosrdna prema izgledu. U rijetkom osvrtu na bivšeg supruga Seala, s kojim je bila u braku od 2005. do 2014. godine, Klum je progovorila i o kritikama koje je on znao dobivati zbog izgleda kože. Britanski pjevač boluje od lupusa, a Heidi je naglasila kako ga je uvijek smatrala predivnim. “Dok sam bila udana za Seala, ljudi su znali govoriti: ‘Kako može imati tako užasnu kožu?’ On ima lupus i, iskreno, mislim da izgleda predivno”, rekla je.

Govoreći o pritiscima, komentarima i očekivanjima javnosti, Klum je poručila da je s vremenom naučila kako nije moguće svima ugoditi. Smatra da je najvažnije ostati vjeran sebi i pronaći vlastiti put, bez pokušaja da se zadovolje tuđa mjerila. “Ne možete svima ugoditi i neće se svima svidjeti ono što radite, ali morate se pogledati u ogledalo i biti sretni s osobom koju vidite. Ja sam pronašla svoju nišu i, pogledajte, još sam ovdje”, poručila je. Heidi Klum sa Sealom ima troje djece, sinove Henryja i Johana te kćer Lou. Seal je tijekom njihova braka pomogao odgajati i njezinu najstariju kćer Leni, koju Klum ima iz prethodne veze s Flavijem Briatoreom, a koju je britanski glazbenik kasnije i posvojio. Danas, kada nije okupirana poslovnim obvezama, Klum najviše uživa u opuštenim trenucima sa suprugom Tomom Kaulitzom, osobito na plaži, daleko od pritiska industrije u kojoj je izgradila impresivnu karijeru.

**Uz korištenje AI-ja

Ključne riječi
Tom Kaulitz supermodel manekenka izgled težina Heidi Klum showbiz

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