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VIDEO Naša bivša glumica progovorila o hejterskim komentarima: 'Pišu mi da sam bijedna, siromašna, nesposobna'

Foto: Instagram
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VL
Autor
Vecernji.hr
23.07.2026.
u 19:50
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Gotovo jednoglasno, korisnici su istaknuli kako je takvo ponašanje odraz osobnog nezadovoljstva i frustracija onih koji pišu komentare.

Poznata hrvatska digitalna kreatorica, sportašica i zagovornica mentalnog zdravlja, Tena Sakar Vukić, odlučila je javno stati na kraj zlonamjernim komentarima koje svakodnevno dobiva na društvenim mrežama. U iskrenom videozapisu, snimljenom u opuštenoj atmosferi dok ruča na svojoj terasi, Tena se izravno obratila svima onima koji ostavljaju uvredljive poruke.

Video započinje jasnom najavom teme: "O MRŽNJI, VRIJEĐANJU, HEJTERSKIM KOMENTARIMA", nakon čega slijedi prikaz nekih od uvreda s kojima se susreće, poput "bijedna, siromašna, nesposobna...". Tena, koja s pratiteljima inače dijeli trenutke iz svog života, uključujući i nedavni projekt obnove 125 godina stare kuće na selu, izrazila je čuđenje nad potrebom pojedinaca da napadaju osobe koje ne poznaju. Njezina ključna poruka, sažeta i u opisu objave, jest jednostavna, ali snažna: "Tko širi mržnju, vrijeđa i piše zlobne komentare osobama koje ne poznaje, vrlo je nesretna osoba." S obzirom na to da je Tena i sama otvoreno govorila o vlastitim borbama s bipolarnim poremećajem, njezina perspektiva o utjecaju online negativnosti ima dodatnu težinu.

Objava je izazvala lavinu podrške, a u komentarima su se javili brojni pratitelji iz cijele regije kako bi se složili s njezinom porukom. Gotovo jednoglasno, korisnici su istaknuli kako je takvo ponašanje odraz osobnog nezadovoljstva i frustracija onih koji pišu komentare. "Ni ja se ne mogu naviknuti, ali uvijek u takvim situacijama zamislim da ta osoba ispred sebe drži ogledalo, i sve što piše meni zapravo govori sebi. Jer tako je. Sve je to refleksija", napisala je jedna pratiteljica. Drugi su dodali kako "hejteri zapravo govore o sebi" te da se Teni "neće rugati nitko bolji od tebe". Mnogi su istaknuli kako su posebno negativna iskustva imali na Facebooku, opisujući ga kao platformu punu "agresivnih i isfrustriranih ljudi".

Prije više od 15 godina glumila je Sašku u 'Najboljim godinama', a sada živi daleko od gradske vreve
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Ovaj incident nije samo osobna priča jedne influencerice, već i odraz šireg društvenog problema. Stručnjaci koji proučavaju psihologiju online ponašanja često ističu kako anonimnost i nedostatak direktnog kontakta ohrabruju pojedince da izraze negativnost koju ne bi pokazali licem u lice. Takvi postupci često su odraz vlastitih frustracija i nesigurnosti, a napad na druge služi kao ispušni ventil za osobno nezadovoljstvo.

Ključne riječi
psihologija društvene mreže komentari influencer Instagram Tena Sakar Vukić showbiz

Komentara 1

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VA
VanjaPlank
20:05 23.07.2026.

Toliko je poznata da za nju nikad nisam čuo

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