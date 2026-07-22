Ima 93 godine i izgleda savršeno: Legenda iz 'Dinastije' otkrila sve o ljepoti i dugovječnosti

Ljetne dane na Azurnoj obali Joan Collins provodi u prepoznatljivo glamuroznom izdanju. Legendarna britanska glumica, koja je u svibnju proslavila 93. rođendan, javila se pratiteljima iz Saint-Tropeza te podijelila niz fotografija nastalih tijekom odmora u njezinoj raskošnoj vili. Zvijezda kultne televizijske serije “Dinastija” ondje boravi sa suprugom Percyjem Gibsonom, s kojim je u braku od 2002. godine. Unatoč razlici od 32 godine, njihov brak već desetljećima privlači pozornost javnosti, a Collins često ističe koliko uživa u suprugovu društvu. Glumica je na jednoj od objavljenih fotografija pozirala u elegantnoj bijeloj haljini spuštenih ramena, preko koje je prebacila lagani ljubičasti ogrtač. Izdanje je upotpunila prepoznatljivom frizurom, sunčanim naočalama i crvenim ružem, još jednom pokazavši da se ni u opuštenim ljetnim prilikama ne odriče dotjeranog izgleda.

Na drugoj fotografiji uživala je pokraj bazena s prijateljicom Alison Papworth, nekadašnjim modelom i glumicom koja se pojavila u filmovima o Jamesu Bondu “Samo za tvoje oči” iz 1981. i “Octopussy” iz 1983. godine. Collins je otkrila kako su joj se tijekom odmora pridružili i brojni prijatelji, pa u njezinu domu ni ovoga ljeta nije nedostajalo druženja. “Ovogodišnji srpanj jedan je od najtoplijih koje smo imali u Saint-Tropezu, ali unatoč tome prekrasno smo se proveli”, napisala je uz galeriju fotografija. Vila u kojoj glumica provodi dio godine njezino je omiljeno ljetno utočište već više od tri desetljeća. Kuća s pet spavaćih i pet kupaćih soba smještena je na prostranom posjedu na poluotoku Saint-Tropez, okružena borovima i hrastovima. Collins godinama ondje okuplja obitelj i prijatelje, a jug Francuske često opisuje kao jedno od svojih najdražih mjesta. Glumica je nedavno govorila i o pravilima koja joj otežavaju duži boravak u Francuskoj. Kao britanska državljanka, bez dugotrajne vize u schengenskom prostoru može provesti najviše 90 dana unutar razdoblja od 180 dana. Za boravak dulji od tri mjeseca potrebno je zatražiti odgovarajuću francusku vizu ili dozvolu boravka.

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Pozornost javnosti Collins i dalje privlači mladolikim izgledom i energijom. Tijekom godina više je puta govorila o njezi kože i životnim navikama, a tvrdi da se uglavnom kloni estetskih zahvata. Iako je priznala da je jednom iskušala botoks, iskustvo joj se nije svidjelo te ga više nije ponavljala. Posebno je kritizirala pretjeranu uporabu filera i izgled prenaglašenih usana. “Volim ljude koji izgledaju onako kako doista izgledaju. Ne sviđa mi se izgled napućenih usana”, rekla je u jednom od ranijih intervjua. Veliku važnost pridaje redovitoj njezi kože, hidrataciji i zaštiti od sunca, a savjete koje je dobila od svoje majke prenijela je i svojim kćerima. Kada je riječ o prehrani, ne zagovara stroge dijete ni odricanje, nego umjerenost i raznovrsne namirnice. Ranije je istaknula da voli avokado te da uzima vitamine C i E i dodatke s omega masnim kiselinama.

Ipak, ne odriče se povremenih užitaka. Smatra da su uravnotežena prehrana i kretanje važni, ali ne vjeruje u pomodne i izrazito restriktivne režime prehrane. Dio zasluga za svoj izgled pripisuje zdravim navikama, ali priznaje da važnu ulogu vjerojatno ima i genetika. Joan Collins svjetsku je slavu stekla ulogom intrigantne i osvetoljubive Alexis Carrington Colby u “Dinastiji”. Seriji se pridružila 1981., na početku druge sezone, a lik Alexis tumačila je do završetka serije 1989. godine. Ta ju je uloga pretvorila u jednu od najvećih televizijskih zvijezda osamdesetih i donijela joj Zlatni globus.

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Više od četiri desetljeća poslije Collins ostaje neraskidivo povezana s likom Alexis, raskošnom modom i hollywoodskim glamurom. Najnovijim fotografijama iz Saint-Tropeza još je jednom pokazala da svoj prepoznatljivi stil njeguje i daleko od filmskih setova i crvenih tepiha.