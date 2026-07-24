FOTO Slavni glazbenik nastupio u pulskoj Areni! Mobyju je ovo prvi nastup u Hrvatskoj, evo kako je bilo
Pulska Arena sinoć je ugostila jedno od najvećih imena svjetske elektroničke glazbe. Moby je pred hrvatskom publikom održao svoj prvi samostalni koncert u Hrvatskoj, u sklopu velike europske turneje kojom se ove godine ponovno vratio velikim koncertnim pozornicama.
Američki glazbenik, producent i autor već više od tri desetljeća zauzima posebno mjesto na svjetskoj glazbenoj sceni. Široku je publiku osvojio prepoznatljivim spojem elektronike, ambijentalne glazbe, soula, rocka i dancea, a njegov album “Play” iz 1999. postao je jedno od ključnih izdanja njegove karijere. Album, koji je 2024. proslavio 25. obljetnicu, donio je neke od njegovih najpoznatijih pjesama, među kojima su “Porcelain”, “Natural Blues”, “Why Does My Heart Feel So Bad?” i “Bodyrock”.
Moby je tijekom karijere prodao više od 20 milijuna albuma, a njegova se glazba često pojavljivala u filmovima, televizijskim serijama i reklamama, čime je stekla publiku daleko izvan granica elektroničke scene. Njegov utjecaj pritom se ne veže samo uz jedan žanr – tijekom godina spajao je elemente ravea, techna, ambijentalne glazbe, rocka, gospela i soula, gradeći prepoznatljiv autorski izričaj.
U Pulu je stigao u posebno aktivnom razdoblju svoje karijere. Ove je godine objavio novi album “Future Quiet”, na kojem se ponovno okrenuo mirnijem, ambijentalnom i minimalističkom zvuku. Istodobno, njegova turneja “Moby Live 2026” obuhvaća niz nastupa diljem Europe, a koncert u pulskoj Areni jedan je od njezinih ljetnih datuma.