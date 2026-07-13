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TUŽNA VIJEST

'Gubitak je bio iznenadan i neočekivan': Preminuo je slavni glumac kojeg smo gledali u brojnim hit filmovima

Foto: Profimedia
1/8
VL
Autor
Vecernji.hr
13.07.2026.
u 08:21

Povodom odlaska legende čija je karijera bila ispunjena brojnim hitovima, australski premijer Anthony Albanese odao je počast glumcu istaknuvši njegove uloge

U 78. godini života u Australiji preminuo je Sam Neill, proslavljeni novozelandski glumac čiju su karijeru obilježile uloge u franšizi Jurski park, seriji Peaky Blinders te brojni zapaženi nezavisni filmovi. Ovaj višestruki kandidat za nagrade Zlatni globus i Primetime Emmy preminuo je u Sydneyju. „S neizmjernom tugom obitelj Sama Neilla dijeli vijest o njegovoj smrti u ponedjeljak, 13. srpnja, u Sydneyju“, stoji u objavi na glumčevim društvenim mrežama objavljenoj kasno u nedjelju.

„Sam je bio okružen obitelji, a preminuo je dostojanstveno, onako kako je i živio. Gubitak je bio iznenadan i neočekivan, no utjeha ostaje u činjenici da se rak nije vratio. Obitelj želi izraziti duboku zahvalnost osoblju privatne bolnice St Vincent na njihovoj nevjerojatnoj skrbi. Više detalja bit će objavljeno naknadno, a u međuvremenu molimo da poštujete privatnost obitelji dok se suočavaju s ovim nemjerljivim gubitkom.“ Nigel John Dermot Neill, odlikovan 2022. godine titulom viteza reda New Zealand Order of Merit, rođen je 1947. u sjevernoirskom Omaghu. Godine 1954. s obitelji seli u očevu domovinu na južnom Pacifiku. Početkom glumačkog puta uzima umjetničko ime „Sam“, a krajem sedamdesetih odlazi u Australiju radi napretka u karijeri. Veliki međunarodni uspjeh ostvario je 1979. godine ulogom u filmu „Moja briljantna karijera“ redateljice Gillian Armstrong, gdje je nastupio uz Judy Davis.

Povodom odlaska legende čija je karijera bila ispunjena brojnim hitovima, australski premijer Anthony Albanese odao je počast glumcu istaknuvši njegove uloge „u tolikim omiljenim australskim pričama, čime je zaslužio posebno mjesto u srcima Australaca“. Nakon iscrpljujuće borbe s leukemijom, autor memoara „Did I Ever Tell You This?“ ranije ove godine objavio je da je bolest u remisiji zahvaljujući sudjelovanju u inovativnim kliničkim istraživanjima u Australiji.

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Ključne riječi
Jurassic Park smrt glumac sam neill showbiz

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