Angelina Jolie o ljubavi nakon razvoda: 'Nisam izlazila ni s kim deset godina'

Glumica i redateljica Angelina Jolie rijetko govori o svom privatnom životu, no poznato je da oskarovka nije bila u vezi otkako se 2016. godine razišla s kolegom glumcem Bradom Pittom. U nedavnom intervjuu, Jolie je otkrila kako je proteklo desetljeće bila usredotočena na svoju djecu, piše Entertainment Weekly. Jolie i Pitt upoznali su se 2005. na snimanju filma "Gospodin i gospođa Smith", a prekinuli su 2016. godine. "Iskreno, nisam izlazila ni s kim otkako sam se prije deset godina razvela", izjavila je. "Nekako sam si posložila u glavi da taj dio mene nije u središtu mog života dok sam usredotočena na djecu i obitelj."

Inače, Jolie je zahtjev za razvod od Pitta podnijela 2016. nakon dvije godine braka, a kao povod se navodio incident tijekom privatnog leta. Bivši supružnici vodili su osmogodišnju sudsku bitku prije nego što je razvod okončan u prosincu 2024. godine. Zajedno imaju šestero djece: 24-godišnjeg Maddoxa, 22-godišnjeg Paxa, 21-godišnju Zaharu, 20-godišnju Shiloh te 17-godišnje blizance Knoxa i Vivienne.

Podsjetimo, slavna holivudska glumica i redateljica 2024. godine tvrdila je da je proživjela fizičko zlostavljanje od strane njezina bivšeg supruga Brada Pitta te da je sve zapravo počelo puno prije incidenta u privatnom zrakoplovu davne 2016. godine koji je rezultirao njezinim zahtjevom za razvod od američkog glumca, piše u dokumentima do kojih je ekskluzivno došao američki Page Six.

Pravni tim glumice iznio je bombastične tvrdnje u pokušaju objavljivanja komunikacije koja bi dokazala da je Pitt odbio dopustiti svojoj bivšoj supruzi da proda svoj dio njihove francuske vinarije Chateau Miraval osim ako ona ne potpiše ‘opterećujuć‘ i ‘opsežan‘ ugovor o tajnosti podataka. - Iako je Pittova povijest fizičkog zlostavljanja Angeline Jolie započela znatno prije obiteljskog putovanja avionom iz Francuske u Los Angeles u rujnu 2016., ovaj je let bio prvi put da je svoje fizičko zlostavljanje usmjerio i na djecu. Jolie ga je tada odmah ostavila - piše u spornom dokumentu.

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Prema sudskom podnesku, ugovorom o tajnosti Pitt pokriva svoje "loše ponašanje, bilo ono povezano s Miravalom ili ne," u pokušaju da spriječi Jolie da javno govori o njegovom navodnom zlostavljanju. Angelinini odvjetnici također su tvrdili da je Brad želio da se ona "ugovorno obveže" na šutnju nakon što je 2021. otkrio da je predala zapečaćene dokumente, koji su se sastojali od "e-mailova, sažetka svjedočenja obitelji i drugih dokaza", kako bi se riješio njihov spor oko skrbništva nad djecom.

U to vrijeme Brad je pristao kupiti Angelinine dionice francuske vinarije, ali je navodno odustao zato što se bojao da bi zapečaćeni dokumenti njegove bivše "na kraju mogli postati javni", navodi se.

- Gospodin Pitt odbio je otkupiti udio gospođe Jolie ako ona neće šutjeti zbog ugovora o tajnosti - kazao je njezin odvjetnik Paul Murphy. - Odbivši kupiti njezin udjel u vinariji, ali ju je zatim tužio, gospodin Pitt je izravno doveo u pitanje zašto mu je taj ugovor toliko važan i za što se to točno nadao da neće isplivati u javnost: njegovo zlostavljanje gđe Jolie i njihove obitelji - nastavio je, osvrnuvši se na Pittovu tužbu protiv Jolie iz 2022. zato što je prodala svoje dionice u vinariji.

U podnesku se također tvrdi da Jolie "nikada nije podnijela tužbu" protiv svog bivšeg supruga jer je "vjerovala da je najbolje da Pitt prihvati odgovornosti pomogne obitelji da se oporavi od posttraumatskog stresa koji je prouzročio.” Izvor blizak glumici kazao je za Page Six da Jolie konstantno pokušava odvratiti pažnju od pravnih gubitaka, nudeći pritom nerelevantne ili netočne informacije u daljnjim sudskim procesima. - Klauzula je također jasno rekla da Jolie neće imati ograničenja da govori u vezi njihova brakorazvodnog postupka ili postupka oko skrbništva. Posebno je navedeno: ‘ova obveza, međutim, neće ograničiti mogućnost bilo koje strane da podnese bilo kakve zahtjeve, podneske ili svjedočenje u bilo kojem pravnom postupku - navode.