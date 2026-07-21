Obitelj mu je važnija od glamura: Kako je supruga konobarica pomogla slavnom glumcu da ostane prizemljen

Matt Damon je igrao akcijskog junaka Jasona Bournea, astronauta zarobljenog na Marsu i desetke drugih likova, ali uloga grčkog kralja Odiseja u novom filmu Christophera Nolana za njega je predstavljala najveći izazov u karijeri. Tri sata duga, raskošna "Odiseja", koja je u hrvatska kina stigla 16. srpnja, donosi adaptaciju jednog od najstarijih sačuvanih književnih djela u povijesti. Film je sniman u šest zemalja, među kojima su Grčka, Maroko i Island, a glumci i filmska ekipa radili su u teškim vremenskim uvjetima, po jakom vjetru i kiši, često na pravim brodovima na otvorenom moru. "Bez ikakve sumnje, ovo je bio najteži i najzahtjevniji film koji sam ikada snimio", rekao je američki glumac.

Kad je Christopher Nolan objavio da će upravo Matt Damon igrati Odiseja u njegovoj dugo očekivanoj ekranizaciji Homerova epa, reakcije filmskog svijeta bile su gotovo jednoglasne. Teško je pronaći glumca čije bi se dosadašnje uloge prirodnije spojile s jednim od najslavnijih junaka svjetske književnosti. Odisej nije samo ratnik, on je strateg, vođa, preživjeli, čovjek koji se služi razumom jednako kao mačem, suprug koji deset godina pokušava pronaći put kući i otac koji se vraća sinu kojega gotovo i ne poznaje. Matt Damon tijekom tri desetljeća karijere odigrao je upravo takve ljude - junake koji pobjeđuju inteligencijom, upornošću i karakterom.

Danas, kada je iza njega više od devedeset filmskih i televizijskih projekata, Oscar, milijarde dolara zarade na kinoblagajnama i status jednog od najuglednijih američkih glumaca, lako je zaboraviti koliko je njegov put bio dug. Nije bio dijete filmskih dinastija, nije imao moćne agente ni obiteljske veze u Hollywoodu. Njegova životna priča zapravo je priča o upornosti, prijateljstvu, talentu i nizu odluka koje su ga pretvorile u jednog od najutjecajnijih ljudi suvremene američke kinematografije, priča koja počinje daleko od crvenih tepiha - u mirnim ulicama Cambridgea pokraj Bostona.

Matthew Paige Damon rođen je 8. listopada 1970. godine u toj američkoj sveučilišnoj meki, u kojem se nalaze glasoviti Harvard i Massachusetts Institute of Technology (MIT), grad u kojem su znanje, obrazovanje i javne rasprave dio svakodnevice. Njegov otac Kent Damon radio je kao porezni savjetnik i kasnije burzovni posrednik, dok je majka Nancy Carlsson-Paige bila sasvim drukčijeg profila: profesorica ranog dječjeg razvoja, autorica knjiga o odgoju djece i stručnjakinja koja će tijekom života postati jedno od poznatijih imena u području obrazovanja u Sjedinjenim Državama. Matt je često govorio da je upravo majka bila osoba koja ga je naučila razmišljati vlastitom glavom.

No, obitelj nije bila zadugo na okupu. Roditelji su se razveli dok je imao samo dvije godine i iako razvod nije bio dramatičan, snažno je obilježio njegovo odrastanje. On i stariji brat Kyle ostali su živjeti s majkom, koja ih je odgajala u prilično nekonvencionalnom kućanstvu u kojem je više obitelji dijelilo životni prostor - iskustvo koje je bilo karakteristično za liberalne, sveučilišne krugove Amerike sedamdesetih. Kasnije će priznati da mu je takvo odrastanje pomoglo razviti osjećaj zajedništva, tolerancije i odgovornosti prema drugima.

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Novca nije bilo napretek, ali knjiga nikada nije nedostajalo. Kod kuće se razgovaralo o politici, umjetnosti, obrazovanju i društvenim problemima, no nekoliko ulica dalje živio je dječak koji će obilježiti cijeli njegov život. Ben Affleck bio je dvije godine stariji, ali razlika u godinama vrlo brzo je postala nevažna. Obojica su obožavali filmove, televiziju i kazalište.

Zajedno su satima gledali klasike američke kinematografije, učili dijaloge napamet i zamišljali da će jednoga dana postati glumci. Njihove majke također su bile prijateljice, pa su dječaci odrastali zajedno. Affleck je mnogo godina poslije rekao da je Matt već kao tinejdžer imao nevjerojatnu disciplinu. "Dok smo svi mi govorili da ćemo jednog dana biti glumci, Matt je već radio na tome da to stvarno postane."

Očekivano, 1988. upisao je obližnji Harvard, jedan od najprestižnijih svjetskih fakulteta, gdje je studirao englesku književnost, na radost svoje majke. Smatrala je da sin ima izniman intelektualni potencijal i vjerovala da će završiti akademsku karijeru. No Matt je sve više vremena provodio na audicijama i putovao između Bostona i New Yorka tražeći male glumačke angažmane. Često bi prespavao kod prijatelja samo kako bi sljedećeg jutra mogao otići na novu audiciju.

Na Harvardu je dobio zadatak napisati kraći dramski tekst. Počeo je pisati priču o genijalnom mladiću iz radničke četvrti Bostona koji skriva nevjerojatan matematički talent. Profesor je očekivao dvadesetak stranica, ali Matt ih je napisao više od četrdeset. Nije ni slutio da upravo nastaje scenarij koji će mu desetljeće kasnije promijeniti život.

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Početkom devedesetih Hollywood nije pokazivao veliko zanimanje za mladog glumca iz Bostona. Prvi put pojavio se u filmu "Mystic Pizza", gdje gotovo nitko nije ni primijetio mladića s nekoliko rečenica teksta. Slijedili su "School Ties", "Geronimo", televizijske serije i reklame. Kasnije će priznati da su Affleck i on često živjeli od nekoliko desetaka dolara tjedno.

Prvi ozbiljniji glumački izazov stigao je 1996. godine. Za ratnu dramu "Hrabrost ratnika" trebao je glumiti vojnika iscrpljenog dugotrajnim zatočeništvom. Odlučio je drastično smršavjeti i u manje od četiri mjeseca izgubio je gotovo dvadeset kilograma. Rezultat na ekranu bio je impresivan, no cijena je bila visoka. Nakon završetka snimanja liječnici su utvrdili da je zbog ekstremnog mršavljenja nadbubrežna žlijezda mjesecima radila nepravilno.

U isto vrijeme Damon i Affleck nastavili su pisati scenarij koji je nastao još na Harvardu. Prvotna verzija bila je kriminalistički triler, no negdje putem shvatili su da je najzanimljiviji dio priče odnos mladog genijalca i njegova psihoterapeuta. Sve ostalo počeli su izbacivati. Pisali su noću, čitali jedan drugome dijaloge, prepravljali stranice desetke puta i kada su završili rukopis, vjerovali su da imaju nešto posebno. Hollywood nije dijelio njihovo mišljenje. Većina studija željela je kupiti scenarij, ali pod jednim uvjetom: glavne uloge trebali su igrati tadašnje velike zvijezde. Affleck i Damon odbili su ponude.

Mnogi su ih smatrali ludima: bili su praznih džepova, bez ozbiljnijih karijera, ali čvrsti u uvjerenju da će priča izgubiti smisao ako je ne ispričaju upravo oni. Priča o Willu Huntingu, siromašnom mladiću iz južnog Bostona koji radi kao čistač na prestižnom sveučilištu, a istodobno je matematički genij, bila je, naime, dijelom odraz njihovog vlastitog iskustva.

Nakon brojnih odbijanja, scenarij je konačno završio u rukama producenta koji je prepoznao njegov potencijal. Redatelj Gus Van Sant prihvatio je projekt, a uloga psihoterapeuta pripala je Robinu Williamsu, čija će prisutnost dati filmu posebnu emocionalnu snagu. Film je premijerno prikazan 1997. godine i odmah postao kulturni fenomen. Najsjajniji trenutak stigao je na dodjeli Oscara 1998. godine, gdje su Matt Damon i Ben Affleck osvojili nagradu za najbolji originalni scenarij. Dvojica prijatelja iz Cambridgea, koji su godinama sanjali o Hollywoodu, stajali su na pozornici pred cijelim svijetom. Njihov govor ostao je jedan od najpoznatijih trenutaka te dodjele. Bili su mladi, uzbuđeni i u nevjerici zbog svega što im se događa. Uistinu, Matt Damon i Ben Affleck nisu ni slutili da će ova filmska priča promijeniti njihove živote, ali i način na koji Hollywood gleda na mlade autore.

No, Oscar je donio i novu vrstu pritiska. Odjednom više nisu bili nepoznati mladi glumci, već zvijezde od kojih se očekivalo da svaki sljedeći potez bude velik. Mnogi bi glumci nakon takvog početka pokušali odmah napraviti komercijalne filmove i "podebljati" status zvijezde. On je napravio drukčiji izbor. Želio je dokazati da nije slučajno dobio Oscara.

Godine 1998. Steven Spielberg angažirao ga je za film "Spašavanje vojnika Ryana". Iako se pojavljuje relativno kasno u filmu, činjenica da je Spielberg izabrao upravo njega za lik Jamesa Francisa Ryana pokazala je koliko je brzo napredovao. Film o iskrcavanju u Normandiji postao je jedan od najvažnijih ratnih filmova svih vremena, a Damon je tada prvi put radio uz najveća imena američke kinematografije. Na setu su bili Tom Hanks, Tom Sizemore, Edward Burns i brojni drugi iskusni glumci. Spielberg je kasnije govorio da je kod Damona prepoznao nešto posebno - sposobnost da istodobno djeluje kao običan čovjek i netko koga publika želi slijediti.

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Godinu poslije stigao je novi veliki izazov. U filmu "Talentirani gospodin Ripley" redatelja Anthonyja Minghelle, pokazao je potpuno drukčiju stranu svog talenta. Nije igrao heroja, već Toma Ripleya, inteligentnog, ambicioznog i duboko nesigurnog čovjeka koji želi pripadati svijetu bogatih i privilegiranih. To je bila jedna od prvih uloga u kojoj je publika vidjela koliko je Damon zapravo svestran: njegov lik nije bio jednostavno dobar ili zao. Bio je fascinantan upravo zbog svoje složenosti. Uz njega su glumili Jude Law, Gwyneth Paltrow i Cate Blanchett, a film je dodatno učvrstio Damonov status ozbiljnog glumca.

Godine 2001. pridružio se velikoj zvjezdanoj ekipi filma "Oceanovih jedanaest" Stevena Soderbergha. Uz Georgea Clooneyja, Brada Pitta i Juliju Roberts postao je dio jedne od najatraktivnijih filmskih postava tog razdoblja. Za razliku od mnogih mladih zvijezda koje bi pokušale dominirati ekranom, Damon je znao biti dio ansambla. Nije mu bio potreban status glavnog junaka u svakoj sceni i upravo ta sposobnost suradnje postala je jedna od njegovih najvećih profesionalnih prednosti. Kolege su ga opisivali kao glumca koji nema potrebu dokazivati da je najbolji u prostoriji.

Kada je 2002. godine snimljen film "Bourneov identitet", mnogi nisu očekivali da će Matt Damon postati akcijski junak. Za ovu ulogu prošao je intenzivne fizičke pripreme, trenirao je borilačke vještine, boks, rukovanje oružjem i kondiciju, no najvažnije je bilo stvoriti lik koji nije samo stroj za borbu. Film je postao veliki uspjeh i pokrenuo jednu od najuspješnijih akcijskih franšiza 21. stoljeća. Damon je time dokazao nešto što je rijetko u Hollywoodu - mogao je biti i glumac za Oscara i akcijska zvijezda.

No, unatoč statusu jedne od najvećih filmskih zvijezda svijeta, Matt Damon nikada nije želio živjeti životom tipične hollywoodske zvijezde. Dok su mnogi njegovi kolege gradili javni identitet kroz glamur, zabave i stalnu prisutnost u medijima, Damon je uvijek inzistirao na jednoj jednostavnoj stvari - obitelj mora ostati središte njegova života. Ključna godina bila je 2003., kada je u Miamiju nakon napornog dana na setu upoznao konobaricu Lucianu Barroso. Ta samohrana majka već je imala kćer Alexiju iz prethodne veze, koju je Damon prihvatio kao vlastito dijete, a kasnije su zajedno dobili još tri kćeri - Isabellu, Giannu i Stellu. Damon rijetko govori o supruzi, ali kada to čini, uvijek ističe njezinu važnost. Govorio je da mu je upravo Luciana pomogla ostati prizemljenim čovjekom u svijetu u kojem se vrlo lako izgubi osjećaj stvarnosti. "Imam sreću što sam pronašao osobu koja me poznaje prije svega ovoga", jedna je od misli koju je često ponavljao govoreći o svom privatnom životu.

U slobodno vrijeme, Damon je velik dio energije posvetio humanitarnom radu, a jedno od područja kojem je posebno posvećen jest problem dostupnosti pitke vode u siromašnim dijelovima svijeta. Kroz organizaciju Water.org, koju je suosnovao s Garyjem Whiteom, radio je na projektima koji omogućuju ljudima pristup sigurnoj vodi i sanitarnim uvjetima. Sudjelovao je i u projektima vezanim uz obrazovanje, pomoć djeci i borbu protiv siromaštva, a njegov humanitarni rad postao je važan dio njegova identiteta jednako kao i filmske uloge.

Ni na tom polju ne posustaje. Suradnja s Christopherom Nolanom označila je posebno poglavlje Damonove karijere posljednjih godina. Nakon pojavljivanja u "Interstellaru", Nolan ga je angažirao i u filmu "Oppenheimer", gdje je glumio generala Leslieja Grovesa, čovjeka zaduženog za vojni dio projekta Manhattan. Film je osvojio brojne nagrade i postao jedan od najvažnijih filmskih događaja posljednjih godina. Njihova suradnja sada se nastavlja s još ambicioznijim projektom - ekranizacijom Homerove "Odiseje". Ovaj glumac koji je desetljećima igrao ljude pod pritiskom velikih izazova, prirodan je izbor za takvu priču. Njegova karijera nije bila put prema slavi, već prema razumijevanju ljudi. Možda je upravo zato jedan od rijetkih hollywoodskih glumaca koji može uvjerljivo odigrati junaka starog gotovo tri tisuće godina.