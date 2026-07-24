Čudesan trenutak na koncertu Mobyja u Puli: 'Osjećam se kao da umirem i baš mi je divno'

U publici sigurno ima vas koji ovdje živite i normalno vam je da vidite ovo zdanje, ali ovo nije normalno! Ovakva građevina stara preko 2000 godina! Nama iz Los Angelesa ovo definitivno nije normalno. Ovo je najdivnije i najspektakularnije mjesto na kojem sam svirao! Hvala, hvala, hvala, hvala vam na ovoj prilici – uzviknuo je ekstatični Moby usred nastupa u pulskoj Areni i to nakon što je ove godine već imao spektakularni nastup na čuvenoj Coachelli. A mi svi koji zbilja živimo ovdje moramo biti zahvalni ovoga puta ne bivšoj državi, da odmah dio čitatelja ne dobije ospice, nego pra-pra-pra-prabivšoj državi na ovim prostorima da imamo ovakav amfiteatar zbog kojeg nam sada već iz ljeta u ljeto dolaze najveće svjetske zvijezde samo zato da mogu nastupiti na ovakvom mjestu.

Pulski amfiteatar doista je posebno mjesto, a u četvrtak navečer, za vrijeme pjesme "We Are All Made of Stars", činilo mi se još čarobnijim, mjestom na kojem se događaju svakojaka čudesa, kao da je ovog ljeta tu otvorena neka crvotočina koja spaja ovaj amfiteatar i stanove najvećih umjetnika u New Yorku, nalik onoj iz filma "Interstellar" Christophera Nolana čija "Odiseja" sada puni kina. Naime prije samo koji tjedan na ovom istom mjestu, na prašini rimskog amfiteatra smo za vrijeme također fenomenalnog nastupa Davida Byrnea i izvođenja pjesme "My Apartment Is My Friend" na velikom ekranu gledali 3D prizore njegova newyorškog stana, a sada nam je Moby ispričao prizor iz svoga newyorškog stana, prethodno se ispričavši što govori na engleskom "zato što je neuki Amerikanac". Kazao je kako se cijeli život divio Davidu Bowieju, kojeg je 90-ih imao sreće i upoznati. Postali su prijatelji, a i susjedi kada su se glazbena legenda i njegova supruga Iman doselili u donji Manhattan. Šetali su i često svirali zajedno, pa su tako jednom zgodom na akustičnim gitarama u Mobyjevu stanu svirali "najljepšu pjesmu ikada skladanu". Upravo su tako, na akustičan način, Moby i njegov bend izveli "Heroes" uz predivan glas prateće pjevačice Indie Carney.

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U Mobyjevu bendu su dvije fantastične pjevačice za koje je, predstavljajući ih pri kraju koncerta, kazao da su glavne pjevačice, a ne prateći vokali, a tako zbilja i jest. Uz spomenuti Carney tu je i predivna Nadia Christine Duggin, kanadsko-gvajanska pjevačica iz L.A.-a, fenomenalnog i glasa i stasa te nismo mogli ne pomisliti da je vjerojatno mogla biti Alicia Keys da su joj se malo drugačije posložile kockice u životu i karijeri. Upravo ona nosi sve pjevački najzahtjevnije ili najemotivnije pjesme i daje tu završnu notu osjećajnosti već jakim Mobyjevim pjesmama. Spomenuo sam Nolana i "Odiseju" – gledajući i slušajući Duggin u amfiteatru, doduše rimskom, a ne grčkom, pomislio sam kako bi i ona bila fenomenalna crna Helena Trojanska. Ovaj niz filmskih asocijacija uopće ne treba čuditi jer je filmofilu poput autora ovog izvještaja Mobyjev koncert fantastičan i iz razloga što čuje pjesme iz niza velikih filmskih hitova ranih 2000-ih, od nastavaka doživljaja špijuna Jasona Bournea do "Nestalih za 60 sekundi" te fenomenalnog filma "Žal" s Leonardom Di Caprijem, uz koji je neraskidivo vezana pjesma "Porcelain".

Upravo u toj pjesmi Moby kaže "In my dreams, I'm dying all the time", te sam u tim trenucima začuo ženski glas iza sebe koja je rekla "osjećam se kao da umirem i baš je lijepo" dok smo bili okruženi tisućama bljeskalica mobitela koje su u tom trenutku predstavljale duše ili zvijezde, kako vam drago. Šira svjetska javnost Mobyja je upoznala putem remixa naslovne glazbene teme onog starijeg filmskog špijuna Jamesa Bonda, tu pjesmu ne izvodi, ali smo zato čuli "Go" iz 1991. koji je bio njegov prvi singl koji je Rolling Stone poslije uvrstio među najbolje ploče svih vremena. Pored svih ovih filmskih ili transcendentalnih prizora glavne slike očekivano su bile poruke o zaštiti životinja, što ne čudi jer je sam Moby hodajuća poruka o zaštiti životinja. Na podlakticama ima ogromne tetovaže Animal Rights (životinjska prava), na desnoj strani vrata Vegan for life, pored desnog oka VX (vegan straight edge) te na lijevoj strani vrata Protect the innocent. Defend the vulnerable. Središnji dio koncerta je bila videoporuka lani, u dobi od 91 godinu, preminule Jane Godall koja je bila legendarna britanska primatologinja, etnologinja i aktivistica za zaštitu okoliša i prava životinja. Moby ju je intervjuirao na svom podcastu Moby Pod (2025.), a proveli su zajedno i njezin posljednji rođendan. Često ju je nazivao jednom od svojih najvećih inspiracija i "planet-saving superherojem", a u poruci smo čuli Jane kako čvrsto stoji iza njega i podupire njegove napore za svijet s praznim kavezima. Video ove poruke s koncerta Mobyja jutro poslije je na svojim društvenim mrežama podijelio i jedan od najlegendarnijih i najsvjesnijih hrvatskih glazbenika Darko Rundek.