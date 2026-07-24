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SNAŽNA VEZA

Emotivna objava Blanke Vlašić izazvala lavinu reakcija: 'Živjeli za ostvarenje snova'

Split: Dodjela stipendija najboljim sportašima Splitsko-dalmatinske županije
Foto: Zvonimir Barisin
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VL
Autor
Vecernji.hr
24.07.2026.
u 16:15
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Ova objava nije samo rođendanska čestitka, već i snažan podsjetnik na jednu od najuspješnijih sportskih suradnji u povijesti hrvatskog sporta, onu između oca trenera i kćeri sportašice

Umirovljena hrvatska visašica Blanka Vlašić na najljepši je način čestitala 70. rođendan svom ocu Jošku, podijelivši s pratiteljima emotivnu objavu koja sažima njihov životni put. Uz tri fotografije koje prikazuju različite faze njihovog odnosa, Blanka je kratko i dirljivo poručila: „Sretan 70. rođendan, tata! Živjeli za ostvarenje snova“. Ova objava nije samo rođendanska čestitka, već i snažan podsjetnik na jednu od najuspješnijih sportskih suradnji u povijesti hrvatskog sporta, onu između oca trenera i kćeri sportašice. Galerija počinje starom fotografijom iz obiteljskog albuma na kojoj mladi Joško, s prepoznatljivim brkovima, gura malenu Blanku u dječjim kolicima. Sljedeća fotografija prikazuje ih u tišini sportske dvorane, u trenutku duboke koncentracije i povezanosti, dok treća slika eksplodira od radosti - slavlje na stadionu nakon jednog od brojnih Blankinih trijumfa.

Upravo je Joško Vlašić, i sam bivši desetobojac i hrvatski rekorder, bio ključna figura u Blankinoj karijeri. Od samih početaka vodio ju je kao trener, a njihova je veza bila puno dublja od uobičajenog odnosa sportaša i trenera. Zanimljivo je da je Blanka dobila ime po Casablanci, gradu u kojem je Joško osvojio zlato na Mediteranskim igrama 1983. godine, što simbolično svjedoči o sportu kao temelju njihove obitelji.

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Blanka je oca često nazivala svojim „najvećim bogatstvom“, ističući njegovu presudnu ulogu u osvajanju dva svjetska prvenstva i dviju olimpijskih medalja. Iako je takav odnos često ispunjen izazovima, Joško je jednom prilikom izjavio kako mu je najveća vrijednost to što profesionalni pritisci nikada nisu narušili njihovu obiteljsku povezanost. Ova objava to i potvrđuje, slaveći ne samo rođendan, već i neraskidivu vezu koja je stvorila šampionku.

I sam Joško Vlašić govorio je o tome koliko je truda i odricanja bilo potrebno za usklađivanje obiteljskog života i sportskih ambicija. Priznao je da je to bilo iznimno iscrpljujuće razdoblje, u kojem je prije svega morao osigurati egzistenciju obitelji, iako se želio potpuno posvetiti Blankinu talentu.

"Dnevno sam imao osam treninga sa sportašima. Događalo mi se da zaspim na semaforu dok sam se vozio kući na ručak. Bilo je to teško razdoblje. Ući u tu utakmicu sa svijetom, svjestan da svojoj djeci možeš dati puno, ali i svjestan okruženja, bez znanja kamo će to sve odvesti... Nije lako preuzeti teret očinstva. Biti trener znači pratiti nekoga godinu-dvije, a svoje dijete imaš godinama. Sve greške koje napraviš prate te cijeli život", ispričao je Joško Vlašić na konferenciji Sport Innovest 2025. Ispod objave su se zaredale čestitke brojnih Blankinih prijatelja i poznatih osoba. Glumica Ana Gruica komentirala je prepoznatljiv vizualni detalj s fotografija: „Volimo tate sa brkovima! Sretan mu“, dok su lijepe želje uputili i Viktorija Rađa, Mirta Šurjak, Dubravko Šimenc te mnogi drugi.

Ključne riječi
showbiz Joško Vlašić Blanka Vlašić

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