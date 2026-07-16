Otkriven pravi uzrok smrti Sama Neilla: Hrabro se borio, no ovu bitku nije mogao dobiti

Hollywodska ikona Sam Neill preminuo je u ponedjeljak u bolnici u Sydneyju. U izjavi objavljenoj nakon razgovora s obitelji, Neillov dugogodišnji agent Philip Grenz potvrdio je da je 79-godišnji glumac preminuo od posljedica upale pluća, prenosi BBC. Grenz je naglasio kako je Neill u trenutku smrti bio u remisiji, nakon što mu je prije nekoliko godina dijagnosticiran rijedak oblik raka krvi, angioimunoblastični T-stanični limfom. Glumac se hrabro borio i pobijedio bolest zahvaljujući inovativnoj CAR-T terapiji, a u travnju ove godine objavio je sretnu vijest da u njegovu tijelu više nema stanica raka.

Iako je pobijedio u najtežoj životnoj bitci, agresivno liječenje ostavilo je traga. Njegova bivša partnerica, novinarka Laura Tingle, otkrila je da su mu brojne kemoterapije i imunoterapije ozbiljno narušile imunološki sustav. "Njegovo je tijelo jednostavno bilo iscrpljeno", izjavila je, dodavši kako je posljednjih nekoliko tjedana bio teško bolestan.

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Neill je do samog kraja zadržao nevjerojatnu strast prema životu i radu, snimivši čak četiri projekta u posljednjih godinu dana. U svojim memoarima "Jesam li ti ikad ovo rekao?" napisao je: "Ne bojim se smrti. Ono što ne želim jest prestati živjeti, jer zaista uživam u životu." Poštujući njegovu želju za privatnošću, obitelj će organizirati privatnu komemoraciju na njegovoj farmi na Novom Zelandu. Od velikana su se oprostili brojni kolege, uključujući Lauru Dern i Stevena Spielberga, koji su ga opisali kao divnog prijatelja i iznimnog profesionalca kojeg nikada neće zaboraviti.

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*dijelom uz pomoć AI