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U LONDONU

Slavna glazbenica održala prvi koncert nakon 16 godina: 'Bila sam drogirana, oteta i silovana, pjevanje me spašava'

Foto: Reuters/Pixsell
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VL
Autor
Vecernji.hr
07.07.2026.
u 09:18

Jedan od posjetitelja u publici opisao ih je kao "prilično teške, ali vrlo vrijedne", navodeći da tematiziraju njezino iskustvo. Nagađa se da je nastup snimljen kao dio nadolazećeg Disney+ dokumentarca u kojem će Duffy detaljnije ispričati svoju priču.

 Velška glazbenica Duffy u nedjelju je u Londonu održala povratnički koncert nakon punih 16 godina pauze.  Koncert je održan uz stroga pravila – bez telefona i snimanja. Koncert je bio njezin prvi javni korak nakon dugogodišnje pauze. Uz svoje poznate hitove, Duffy je izvela i nekoliko novih, još neobjavljenih pjesama. Jedan od posjetitelja u publici opisao ih je kao "prilično teške, ali vrlo vrijedne", navodeći da tematiziraju njezino iskustvo. Nagađa se da je nastup snimljen kao dio nadolazećeg Disney+ dokumentarca u kojem će pjevačica detaljnije ispričati svoju priču.

Za razumijevanje važnosti ovog koncerta, potrebno se vratiti u 2008. godinu. Tada je Duffy postigla globalni uspjeh. Njezin debitantski album "Rockferry" postao je najprodavaniji album godine u Ujedinjenom Kraljevstvu, a singl "Mercy" bio je na vrhovima radijskih ljestvica. Uspjeh je potvrđen nagradom Grammy za najbolji pop vokalni album i trima BRIT nagradama. Nakon izlaska drugog albuma "Endlessly" 2010. godine, Duffy se povukla s glazbene scene. Bez službenog objašnjenja, njezino je odsustvo potaknulo pitanja obožavatelja. Odgovor je stigao desetljeće kasnije, u veljači 2020., kada je otkrila razloge svog nestanka.
U dugačkoj objavi, Duffy je prekinula šutnju i otkrila razlog svog povlačenja. Priznala je da je bila "silovana, drogirana i držana u zatočeništvu nekoliko dana". U kasnijem, detaljnijem pisanom svjedočanstvu opisala je događaje. "Bilo je to na moj rođendan. Drogirana sam u restoranu, a zatim sam bila drogirana četiri tjedna i odvedena u stranu zemlju. Ne sjećam se ulaska u avion, a k svijesti sam došla u stražnjem dijelu vozila u pokretu." Ispričala je kako ju je počinitelj odveo u hotelsku sobu i silovao. "Sjećam se boli i pokušaja da ostanem pri svijesti. Bila sam zarobljena s njim još jedan dan, nije me gledao, morala sam hodati iza njega." Navela je da je strahovala za vlastiti život, jer joj je otmičar prijetio ubojstvom.

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Oporavak od traume bio je dugotrajan proces koji je provela u izolaciji. "Provela sam gotovo deset godina potpuno sama", napisala je, navodeći da se osjećala odsječenom od obitelji i prijatelja. "Nisam željela opterećivati nikoga onim što sam doživjela." Napisala je da je u nekim razdobljima bila na visokom riziku od samoubojstva i da je tjednima bila sama. "Skidala bih pidžamu i bacala je u vatru, pa bih obukla drugu. Kosa mi se toliko zapetljala od nečešljanja dok sam tugovala, da sam je svu odrezala." Pomoć joj je pružio psiholog, stručnjak za kompleksne traume. Duffy je objasnila da se nije odmah obratila policiji zbog straha. "Osjećala sam da bih bila mrtva da je išta pošlo po zlu. On bi me ubio." Svoje je iskustvo opisala rečenicom: "Silovanje je poput živog ubojstva; živ si, ali mrtav."

Godinama je razmišljala o povlačenju iz javnosti. Priznala je da je istraživala kako promijeniti ime i preseliti se u drugu zemlju kako bi izbjegla prošlost. Bojala se da će je javno otkrivanje priče dodatno opteretiti, ali je s vremenom zaključila drugačije. "Skrivanje moje priče uništavalo je moj život puno više. Vjerujem da me ne pjevanje ubija. Stoga, jednostavno moram biti snažna i otkriti sve, suočiti se sa svim svojim strahovima." Navela je da je poticaj da progovori bio i komentar prijatelja koji joj je rekao da bi "većina muškaraca pobjegla glavom bez obzira" da znaju da je bila silovana. Taj ju je komentar, kako kaže, potaknuo na spoznaju da njezina istina ne čini je manje vrijednom ljubavi.

Njezin povratak na scenu, najavljen objavama iz studija na Instagramu uz poruku "Radim na tome da vam se vratim", predstavlja njezin ponovni ulazak u glazbenu industriju. Iako je izjavila da sumnja da će "ikada biti osoba koju su ljudi nekoć poznavali", istaknula je namjeru da njezina priča bude nešto što je preživjela, a ne nešto što je definira. Koncert u Londonu bio je prvi korak u tom smjeru. Nakon godina izbivanja, Duffy je preuzela kontrolu nad svojom pričom. U svom pismu javnosti napisala je da je spremna ostaviti prošlost iza sebe. "Nadam se da više nema pitanja 'što se dogodilo s Duffy'. Sada znate... i ja sam slobodna." 

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*dijelom uz AI
Ključne riječi
showbiz Duffy

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