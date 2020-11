Slavlje u obitelji poznatog glumačkog para! Jelena i Momčilo Otašević dobili sina

Crnogorski glumac Momčilo Otašević i dubrovačka glumica Jelena Perčin Otašević dobili su još jedan razlog za slavlje! Naime, Jelena je u Petrovoj bolnici rodila njihovo drugo dijete, doznaje Glorija od izvora bliskih obitelji. Dvije godine nakon rođenja kćeri Maše, stigao im je sinčić.

Jelena je kćer također rodila u Petrovoj bolnici, uz koju je cijelo vrijeme bio i Momčilo koji je jednom prilikom priznao da ga je očinstvo itekako promijenilo.

"U ovoj godini dogodilo mi se sve lijepo pa mislim da je to s nekim razlogom.Toliko uživam da ne stignem ni razmišljati o tome kolika je sve to promjena. Ali definitivno sam bolja osoba otkako sam postao otac. Teško je opisati sve te osjećaje koji su me preplavili. Puno se toga dogodilo na emotivnom planu, a vraćaju mi se i sjećanja: razmišljam kako su moji roditelji nešto napravili, pa kakav je bio moj odnos sa sestrom dok gledam Mašu i Lotu. Radim puno, rastrgan sam na sve strane, ali ne osjećam nervozu, ništa mi nije teško i jedva čekam da dođem kući. Sve zaboravim kad mi se Maša nasmije", otkrio je nakon kćerina rođenja.

Da očekuju drugo dijete glumica Jelena Perčin i glumac Momčilo Otašević doznali su u vrijeme pandemije koronavirusa i potresa koji je pogodio Zagreb u ožujku. Jelena iz prvog braka ima devetogodišnju kći Lotu, a s Momčilom ima kći Mašu koja će ovog kolovoza proslaviti drugi rođendan. Kada je počela pandemija korona virusa Momčilo je snimao seriju "Drugo ima ljubavi" za Novu TV i pred kraj snimanja iz opreza se odselio kod prijatelja.