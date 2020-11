Kakva gesta! Cijeli grad tražio je kćer Massima Savića, do suza je dirnula djevojke u učeničkom domu

Djevojka imena Mirna donirala je prije otprilike mjesec i pol dana odjeću za humanitarnu akciju u organizaciji Učeničkog doma Dora Pejačević u Zagrebu, a u svaki kaputić i sako stavila je i posebne porukice za cure u domu, što je uvelike razveselilo i cure, ali i pedagoginju iz doma Ivanu Harapin Gajić. Upravo zbog toga, Harapin Gajić je u ponedjeljak postavila objavu na Facebooku u želji da će doći do Mirne i zahvaliti joj se.

"Tražimo Mirnu koja je prije otprilike mjesec i pol - dva mjeseca donirala svoju odjeću u Učenički dom Dora Pejačević, a robica je zbog korone stajala u karanteni nekoliko tjedana. Dio Mirnine donacije smo proslijedili stradalima u potresu u Gornjoj Dubravi i Čučerju, a ono što nismo znali je da je Mirna u svaki kaputić i sako stavila predivne male porukice pune ljubavi. To smo otkrili tek kad su ih naše učenice i zahvalne korisnice našle u džepovima. I sada silno želimo zahvaliti Mirni koja nas je sve dirnula. Draga Mirna, ako ovo čitate javite se, puno Vas ljudi želi pozdraviti", napisala je Harapin Gajić.

Foto: Screenshot

Mirna se oko porukica koje je ostavljala u kaputićima zbilja potrudila, pa je na jednoj pisalo: "Bravo! Uspjela si nać džep! Ovo sam si kupila kad sam bila luda i mlada i išla u klub i mislila da izgledam ko da živim u Londonu! Sad idem samo u Lidl i šetat psa, pa se ti iživi u ovom kaputu!".

Foto: Facebook

No, ispalo je da je Mirna itekako poznata javnosti, a riječ je o radijskoj voditeljici, blogerici i kćeri našeg glazbenika Massima Savića, Mirni Savić.

"Dragi moji, rasplakali ste me od sreće... Pišem ovdje jer se nadam da će me tako svi moji dragi "Kaputići" čuti. Kad sam pisala ove porukice mislila sam na cure koje će ih pronaći i zamišljala njihove osmijehe, njihove priče. Zamišljala sam koliko snage svaki dan treba jedno mlado biće koje živi daleko od svoje obitelji. Koliko je teško kad se ne možeš s vrata zatrčati mami u zagrljaj kad ti neki mangup prvi put slomi srce. Koliko je meni život toga poklonio, a koliko je nekoj curi možda meni vrlo sličnoj - uskratio... Htjela sam tim curama nekako dati do znanja da postoji neka tamo Mirna koja bi ih sve najrađe zagrlila i nasmijala iako ih ne zna. Cure, te su porukice moji zagrljaji za vas i nadam se da su vas pronašli baš kad je trebalo! A sad vidim da je ta odjeća otišla i dalje i do vas koji ste možda poželjeli da ste 22.3. živjeli negdje drugdje... Ali ipak ima nešto čarobno u tom našem polomljenom gradu, a to smo mi svi - stranci koji jedni druge volimo iako se ne poznajemo", napisala je Mirna u komentarima objave Harapin Gajić.

Foto: Screenshot